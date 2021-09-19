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مكة والرياض تتصدران حرائق مستودعات التخزين

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مكة والرياض تتصدران حرائق مستودعات التخزين مكة والرياض تتصدران حرائق مستودعات التخزين
أوضحت المديرية العامة لدفاع المدني وقوع 143 حريقا في مستودعات التخزين بمختلف مناطق المملكة خلال العام الماضي، تصدرتها الرياض ومكة المكرمة، بينما تنوعت الأسباب، حيث اتضح أن 44 حريقا منها بسبب التماس كهربائي، و31 بسبب مصدر حراري متوهج، و21 بسبب العبث.

الحرائق حسب المناطق

سجلت منطقة الرياض 50 حريقا في مستودعات التخزين، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ42، والمنطقة الشرقية بـ18، والمدينة المنورة بـ8، ثم منطقة عسير بـ7، ومنطقة القصيم بـ5. بينما سجلت الحدود الشمالية وجازان 4 حرائق، وتبوك حريقين، ثم حريق في كل من نجران والباحة والجوف. في حين لم تسجل حائل أي حريق.

الحريق حسب النوعية

كشفت المديرية العامة لدفاع المدني عن أسباب تلك الحرائق، حيث تسبب التماس الكهربائي في 44 حريقا، ومصدر حراري متوهج في 31 حريقا. بينما كان 21 حريقا بسبب العبث، وسجل الاشتعال الذاتي 3 حرائق. وكان من ضمن الأسباب تسرب مواد بترولية، الذي تسبب في حريقين. وسجل احتراق وسائل النقل داخل المستودعات حريقا واحدا. أيضا من ضمن الأسباب كان تفاعل مواد كيميائية، الذي بلغ عدد حرائقه اثنين. بينما سجلت الحالات الجنائية 6 حرائق، والتخلص من النفايات والمخلفات 7 حرائق. ومن ضمن الأسباب تسجيل حالات تحت الإجراء، الذي بلغ 25 حريقا. وأيضا سجلت حالة حريق لمستودع تحت مسمى «عدم وجود حادث»، في الوقت الذي لم تسجل فيه حرائق بسبب احتراق مواقد أو بسبب ظواهر طبيعية أو الانفجار الغازي أو الغباري أو حالة حرب.

وقد بلغ عدد حالات إصابة الذكور 7 مصابين، ولم تسجل أي حالة لإصابة إناث. بينما سجلت حالة وفاة لذكر.

السلامة والإشراف

زارت «الدفاع المدني» بالمناطق كل المنشآت، للتأكد من تطبيقها إجراءات السلامة، ضمن زيارات المستودعات والمصانع. وبلغ عدد زياراتها في مكة المكرمة 7565 زيارة، تلتها مدينة الرياض بـ7117 زيارة، والشرقية بـ4694، والمدينة المنورة بـ1403 زيارات. كما زارت عسير 760، والقصيم 1091، وتبوك 139، وحائل 344 ، ونجران 72، والجوف 189 ، وجازان 369، والحدود الشمالية 118، والباحة 80 ، ليكون إجمالي عدد الزيارات 23.941 زيارة.

143 حريقا موزعة

منطقة الرياض 50

مكة المكرمة42

الشرقية 18

المدينة المنورة 8

عسير7

القصيم 5

جازان 4

تبوك 2

نجران 1

الباحة 1

الجوف 1


الوطن السعودية

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