غدًا.. تكريم جيهان السادات والكنيسي في جامعة 6 أكتوبر

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تستعد جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب لإقامة الملتقى السنوي الثاني للإعلام وتكريم بعض من أساتذة الأدب والإعلام، يومي ٢٠ و٢١ سبتمبر في تمام الساعة الثانية ظهرًا بقاعة المؤتمرات بمقر جامعة ٦ أكتوبر.

يأتي الحدث استثمارا لدور القوي الناعمة ورؤية شباب الإعلاميين لدعم واستكمال التنمية التي بدأها رئيس الجمهورية والجهات المعنية بالدولة، كما يهدف الملتقي لخلق روح نقطة تلاقي بين الشباب اللذين يدرسون الإعلام وكبار الإعلاميين والاُدباء لمزج الخبرة بالطاقة.

ومن المقرر تكريم اسم الدكتورة الراحلة جيهان السادات وتكريم اسم الإعلامي حمدي الكنيسي وتكريم الدكتور جلال المسيري عن كتابه «البلاد الجميلة»، ذلك بحضور وزيري الشباب والتخطيط، وأحفاد الرئيس السادات.