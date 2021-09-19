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نقيب الممثلين: الحد الأدنى للمعاش سيصل إلى 900 جنيه.. وتوفير الرعاية الصحية والدواء

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نقيب الممثلين: الحد الأدنى للمعاش سيصل إلى 900 جنيه.. وتوفير الرعاية الصحية والدواء نقيب الممثلين: الحد الأدنى للمعاش سيصل إلى 900 جنيه.. وتوفير الرعاية الصحية والدواء

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وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح ، بعد قراره بشمول الفنانين ببرامج الحماية التأمينية، قائلًا: «مش عارفين نقول إيه، ما تفعله معنا تاج على رؤوسنا».

وأضاف «زكي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، الأحد، أن «قرار الرئيس السيسي انتصار كبير، جعلنا نشعر بالأمان، بعدما كنا يائسين خلال السنوات السابقة»، معلقًا: «إحنا مش مصدقين».

وتابع: «الحد الأدنى للمعاش سيصل إلى 900 جنيه، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية والدواء، بعدما كان يبلغ 75 جنيهًا لبعض الفئات».

المصرى اليوم

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