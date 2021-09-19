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بعد تكليفات .. رئيس التأمينات يكشف تفاصيل التسهيلات للفنانين والمواطنين

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بعد تكليفات السيسي .. رئيس التأمينات يكشف تفاصيل التسهيلات للفنانين والمواطنين بعد تكليفات .. رئيس التأمينات يكشف تفاصيل التسهيلات للفنانين والمواطنين

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قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح اليوم كان يشتمل على شقين الأول فيما يتعلق بتكليف الرئيس بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي لحصر الفنانين بالتعاون مع النقابات الفنية الثلاث.


وأضاف في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن مظلة التأمين الاجتماعي لا تستثني أحد ووجدنا أن فئة الفنانين لم يكن لديهم وعي أو معرفة بملف التأمينات وتم البدء منذ 4 أشهر بناء على تكليف الرئيس السيسي.


وتابع أن اللجنة بدأت عملها بالفعل بدراسة أسباب العزوف عن عدم الاشتراك في مظلة التأمين الاجتماعي من جانب الفنانين وأولها البروقراطية وتم إصدار عدة قرارات لتيسير عملية الاشتراك للفنانين وغيرهم بتبسيط الإجراءات من أي مكتب تأمين مع إلغاء الارتباط بمحل الإقامة كما تم عمل إمكانية دفع أقساط التأمينات عن طريق شركات الخدمات الإلكترونية أو البنوك من أقرب فرع أو سوبر ماركت. وأكد اللواء جمال عوض أن الرئيس السيسي أعطى توجيهات بأن يتم الإنتهاء من الرقمنة في 2023 والمنظومة تنفذها شركتين عالميتين تنتهي خلال 18 شهرا .


وأوضح أن الهيئة حرصت على تطبيق اللامركزية في اشتراك التأمينات وسداد الاشتراكات يكون من أي مكان على حساب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وأكد أنه سيتم إجراء تعديل تشريعي لدعم صندوق رعاية الفنانين والحد الأدني لمعاش الفنانين 900 جنيه الذى يحقق الإستدامة وأي زيادة في موارد الفنانين تمكنا من زيادة معاشاتهم إذا توفرت الموارد.

المصرى اليوم

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