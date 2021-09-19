هل خفض وزن الطفل أمر صعب؟.. خبيرة تغذية تُجيب

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة لا يجب أن يغفل عن خفض وزنه، لأن السمنة بوابة للإصابة بالعديد من الأمراض التي من بينها السرطان.

وتابعت «سهيل»، في تصريحات إعلامية، مساء الأحد، أنها أطلقت مباردة «أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء» بهدف إعداد بنية تحتية من الشباب والأطفال الأصحاء، لكي ينشأ جيل جديد خال من مرض السمنة.

وأشارت خبيرة التغذية، إلى أن خفض وزن الطفل أمر صعب، خاصة وأن الطفل لا يلتزم بالتعليمات، ولكن هناك إمكانية لخفض وزنهم من خلال بعض المكملات الغذائية التي تقلل الشهية.