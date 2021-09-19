خبيرة: 99% من مشاكل السيدات تتمثل في عدم الثقة بالنفس

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قالت الدكتورة أسماء مراد، خبيرة التنمية البشرية، إن 99% من مشاكل السيدات تتمثل في عدم الثقة في النفس، وفي عدم الوعي الأنثوي في الحياة الزوجية، معقبة: «في ستات كتير حدث لها وأد أنثوي، ونعمل على علاج هذه المشكلة».

وأضافت «مراد» خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هناك اضطراب نفسي يسمى بالميول الاستعراضي، وهذا الأمر يصيب السيدات والرجالة، ولكنه ينتشر في السيدات بشكل أكبر، لافتة إلى أن السيدات لديهن هوس جمالي في العمل على تغيير شكلهن.

ولفتت إلى أن هناك تنافس بين السيدات حتى بين الأخوات، معقبة: «في غيرة تنافسية بين الأخوات، ما ينفعش حد يكون لابس زيها في أي مناسبة».