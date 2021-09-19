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الهيئة للفضاء تعلن أسماء الفائزين في مسابقة رائد الفن

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الهيئة السعودية للفضاء تعلن أسماء الفائزين في مسابقة رائد الفن الهيئة للفضاء تعلن أسماء الفائزين في مسابقة رائد الفن
أعلنت الهيئة للفضاء، يوم أمس، نتائج مسابقة رائد الفن عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك باختيار لجنة التحكيم لتسعة فائزين أسهمت أعمالهم في إثراء المحتوى البصري المتعلق بمجالات الفضاء.

وكشفت اللجنة المشرفة على المسابقة عن الفائزين في مسار التصوير وهم: زيد سمادي وسعيد بغدادي ونواف الحري، والفائزين بمجال الرسم كل من: روان الجهني والجوهرة العنقري ومشعل الجهني، كما تصدر نتائج مجال التصميم: أحمد عماد، وأريج الخريف، وعبدالملك الضويلع، وذلك بعد رصد ومتابعة كافة المشاركات والتحقق من استيفائها كامل شروط المسابقة وترجيح المشاركات الفائزة بواقع ٣ فائزين لكل مجال من مجالات الفنون المعلن عنها.

وشهدت المسابقة إقبالا واسعا على مجالاتها، حيث شارك أكثر من 220 مبدعاً في التصوير والرسم والتصميم، قدموا إسهاماتهم المستوحاة من عالم الفضاء والتي تبرز مدى قدرة المواهب المحلية على خلق الإبداع وتجسيده عبر مختلف المنتجات الإبداعية.

وقدمت الهيئة للفائزين جوائزهم المقدمة من الراعي الرقمي للمسابقة شركة " زين السعودية"، والتي تأتي رعايتها ضمن مشاركتها مع الهيئة في تعزيز دور الفنون وتمكين المواهب الوطنية وتعزيز القدرات المجتمعية من خلال توظيفها في رسم ملامح الهوية الإبداعية للفضاء.

يذكر أن هيئة الفضاء سعت من خلال مبادرة رائد الفن إلى الاستثمار في الطاقات الوطنية بما يُنمّي مواهبهم ويطورها، ويثري المحتوى الفضائي ويخلق حراكا فنيا واجتماعيا يرفع مستوى الإسهام المجتمعي للهيئة ومختلف قطاعات الفضاء.


الوطن السعودية

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