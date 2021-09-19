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السجن 7 سنوات لشخص اعتدى على عامل محطة وقود

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السجن 7 سنوات لشخص اعتدى على عامل محطة وقود السجن 7 سنوات لشخص اعتدى على عامل محطة وقود
صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة بأنه بعد أن قامت النيابة العامة بالتحقيقات مع جانٍ اعتدى عمدًا على أحد الوافدين بالضرب وإطلاق النار على قدمه في إحدى محطات الوقود الكائنة في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، فقد انتهت التحقيقات إلى ثبوت ارتكاب الجاني للفعل المحرم شرعًا والمجرم نظامًا، فتمت إقامة الدعوى العامة أمام المحكمة المختصة وطالبت النيابة العامة بإيقاع أقصى العقوبات بحقه.

وقد صدر الحكم من المحكمة المختصة بإدانته بما نسب إليه والحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، وغرامة مالية، ومصادرة السلاح المستخدم في الجريمة.

وأكد المصدر أن النيابة العامة ستطالب بأشد العقوبات لكل من تسول له نفسه ترويع الآمنين والاعتداء عليهم، وستقدمهم بكل حزم للقضاء لينالوا الجزاء الرادع.

وشدد المصدر على أن استخدام الأسلحة من غير المصرح لهم وفي غير الأماكن المخصصة لها، أو إشهارها أو التهديد بها يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.


الوطن السعودية

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