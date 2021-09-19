★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

علّق الفنان أحمد بدير على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشمول الفنانين ببرامج الحماية التأمينية قائلا «الرئيس أب يرعى جميع فئات الشعب، النهاردة عيد لكل مبدعين مصر».

وقال بدير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» أن «رأينا الإنجازات على أرض الواقع في مختلف الملفات، من بينها الطرق وحياة كريمة وفيروس سي»، مضيفا: «البعض ينظر إلى الفنانين على أنهم بيلعبوا بالملايين، لكن هناك أسر من الفنانين تعيش بألف وألفي جنيه».

ووجّه بدير الشكر إلى الرئيس السيسي قائلا «ربنا يخليك ويحميك لمصر ويقويك، الشعب وجد من يحنو عليه».