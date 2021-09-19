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أحمد بدير عن قرار الرئيس بدعم الفنانين: أخيرًا وجدنا من يحنو علينا

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أحمد بدير عن قرار الرئيس السيسي بدعم الفنانين: أخيرًا وجدنا من يحنو علينا أحمد بدير عن قرار الرئيس بدعم الفنانين: أخيرًا وجدنا من يحنو علينا

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علّق الفنان أحمد بدير على قرار الرئيس عبدالفتاح بشمول الفنانين ببرامج الحماية التأمينية قائلا «الرئيس أب يرعى جميع فئات الشعب، النهاردة عيد لكل مبدعين ».

وقال بدير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» أن «رأينا الإنجازات على أرض الواقع في مختلف الملفات، من بينها الطرق وحياة كريمة وفيروس سي»، مضيفا: «البعض ينظر إلى الفنانين على أنهم بيلعبوا بالملايين، لكن هناك أسر من الفنانين تعيش بألف وألفي جنيه».

ووجّه بدير الشكر إلى الرئيس السيسي قائلا «ربنا يخليك ويحميك لمصر ويقويك، الشعب وجد من يحنو عليه».

المصرى اليوم

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