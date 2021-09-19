قبل مواجهة الأهلي..طلائع الجيش يضم هداف تونس

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تعاقد مسؤولو نادي طلائع الجيش، رسميًا مع التونسي هيثم الجويني، نهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد طلائع الجيش طلائع الجيش، مهاجم مهاجم المقاولون السابق، في صفقة انتقال حر، وقام بالتوقيع على عقود انضمامه للطلائع في حضور العميد أحمد المهدي، مدير الكرة، وأحمد سمير، وكيل أعماله.

ودعم الطلائع، صفوفه حتى الآن مع محمد جابر والكونغولي كازادي كاسينجو، مهاجم المصري البورسعيدي، وميدو جابر، من سيراميكا كليوباترا، ومحمد الصباحي ومحمد أنور، مدافعي الاتحاد السكندري، وأحمد عيد، ظهير أيمن الزمالك، ورامز مدحت، من وادي دجلة، وعمر لعمير، من بودرو، وأحمد عفيفي وعبدالرحمن شيكا، من الإنتاج، ومحمد الجويني، مدافع الصفاقسي التونسي.

يُذكر أن طلائع الجيش، يستعد لخوض مباراة الأهلي، المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء، على ستاد الجيش ببرج العرب، في بطولة السوبر المصري.