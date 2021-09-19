أرقام توتنهام وتشيلسي: البلوز يحكمون سيطرتهم على لندن

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حقق تشيلسي انتصارًا كبيرًا خارج قواعده بعد أن هزم توتنهام بنتيجة 3-0 في ديربي لندني ضمن مباريات الجولة الخامسة من البريميرليج.

وأنتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي لكن البلوز ضربوا بقوة مع بداية الشوط الثاني بتسجيل هدفين عن طريق تياجو سيلفا ونجولو كانتي بعد أقل من 13 دقيقة من بداية الشوط.

وفي الدقائق الأخيرة، سجل المدافع الألماني أنطونيو روديجر الهدف الثالث للبلوز ليعلن انتصار تشيلسي بالديربي اللندني وبنتيجة كبيرة.

رجل المباراة:

حصل تياجو سيلفا على جائزة رجل المباراة بعد أن سجل هدف، وصنع فرصة للتهديف، ومرر 51 تمريرة بشكل سليم، وربح 5 من 6 إلتحامات أرضية.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- بعمر 36 عامًا و362 يومًا، أصبح تياجو سيلفا ثاني أكبر لاعب سنًا من تشيلسي يسجل في البريميرليج بعد ديدييه دروجبا الذي سجل ضد ليستر سيتي بعمر 37 عامًا و49 يومًا في أبريل 2015.

- سجل نجولو كانتي هدفه الأول في 49 مباراة بالبريميرليج، مع تسجيله آخر أهدافه- قبل اليوم- ضد مانشستر سيتي في نوفمبر 2019.

- ثلاثة من أهداف كانتي الأربعة الأخيرة في المسابقة جاءت من خارج منطقة الجزاء.

- توتنهام خسر مباراتين متتاليتين بفارق 3 أهداف أو أكثر في البريميرليج للمرة الأولى منذ موسم 2011/2012 (خسر 3-0 من مان يونايتد و5-1 من مان سيتي)

- هاري كين فشل في التسجيل في أول 4 مباريات له من موسم في البريميرليج للمرة الأولى منذ موسم 2015/2016. اجمالي تسديدات المهاجم الإنجليزي الدولي في الدوري هذا الموسم هو 4 تسديدات.

- تشيلسي فاز بجميع الديربيات اللندنية التي خاضها في الدوري هذا الموسم (3-0 ضد كريستال بالاس، 2-0 ضد أرسنال و3-0 ضد توتنهام)