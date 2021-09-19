أخبار عاجلة

الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
مصرع 3 أشخاص في الولايات المتحدة بخروج قطار عن مساره -
مَن يرث حكم "ميركل"؟ السيناريوهات تشعل انتخابات ألمانيا مع عزم الاستقالة! -
كاتب سعودي: وصْف "الأجانب" يضايق الوافدين المقيمين في بلادنا -
نائب أمير جازان: ولي العهد مكّن الشباب وأصبح لصوتهم أثر فاعل -
عبر فعاليات متنوعة.. "فلاورد" تحتفي باليوم الوطني 91 -
اليوم.. مؤتمر "كورونا" يكشف نسبة استكمال التحصين بالمملكة والمستجدات -
غوتيريش: العالم بات قريبًا جدًّا من الدمار النووي -
"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على عسير -
حرارة تنخفض وكتلة باردة تتمركز.. "الحصيني": رياح والأمطار هنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

حبس محامي منشور «مجمع محاكم المنيا» 15 يوما

Print
حبس محامي منشور «مجمع محاكم المنيا» 15 يوما حبس محامي منشور «مجمع محاكم المنيا» 15 يوما

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس «محمد. ض»، 50 سنة، محامي مقيم بحي أبوهلال بمدينة المنيا، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتورطه في واقعة ملصق منشور مجمع محاكم المنيا، تسبب في ترويع المترددين على المجمع، بقصد تأجيل نظر قضية جنائية لموكلة المتورط في تعاطي المخدرات.

كانت الأجهزة الأمنية في المنيا، قد أعلنت القبض على المتهم بعد ساعات من الواقعة، وعقب فحص كاميرات المجمع.

يذكر أن وزارة العدل، قد أعلنت أنها تلقت إخطارًا من أمن مجمع محاكم المنيا، بأنهم فوجئوا بالعثور على منشورات بوجود متفجرات بالمبنى، وعلى الفور قرر المستشار عمر مراون، وزير العدل، باتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة، في بيان أمس السبت، أنه حرصًا على المواطنين تم إخلاء المبنى بالكامل من القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين والعمال بشكل سلسل وآمن ووفقا لإجراءات وقواعد السلامة منعا للتدافع، كما تم نقل المتهمين في القضايا المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى.

وأضافت: «بانتقال الجهات المعنية وخبراء المفرقعات إلى مبنى مجمع المحاكم بالمنيا، تم تمشيط ومسح كل الغرف ومحيط المحكمة وتبين سلبية البلاغ ولم يعثر أي جسم غريب أو مفرقعات، وبعد التأكد من سلامة مبنى مجمع محاكم المنيا انتظم العمل وعاد القضاة إلى عملهم وواصلوا نظر القضايا المتداولة أمامهم، دون أن يترتب على عدم الحضور اليوم أي جزاء قانونى سواء بصدور أحكام غيابية أو شطب دعواهم حفاظا على حقوق المتقاضين».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

معاينة وتطهير البحيرات الصناعية والبرابخ وحواجز التوجية بطريق غارب - الشيخ فضل

معاينة وتطهير البحيرات الصناعية والبرابخ وحواجز التوجية بطريق غارب - الشيخ فضل

تطعيم 95% من العاملين بالتربية والتعليم بشمال سيناء

تطعيم 95% من العاملين بالتربية والتعليم بشمال سيناء

مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس

مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس