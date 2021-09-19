حبس محامي منشور «مجمع محاكم المنيا» 15 يوما

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قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس «محمد. ض»، 50 سنة، محامي مقيم بحي أبوهلال بمدينة المنيا، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتورطه في واقعة ملصق منشور مجمع محاكم المنيا، تسبب في ترويع المترددين على المجمع، بقصد تأجيل نظر قضية جنائية لموكلة المتورط في تعاطي المخدرات.

كانت الأجهزة الأمنية في المنيا، قد أعلنت القبض على المتهم بعد ساعات من الواقعة، وعقب فحص كاميرات المجمع.

يذكر أن وزارة العدل، قد أعلنت أنها تلقت إخطارًا من أمن مجمع محاكم المنيا، بأنهم فوجئوا بالعثور على منشورات بوجود متفجرات بالمبنى، وعلى الفور قرر المستشار عمر مراون، وزير العدل، باتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة، في بيان أمس السبت، أنه حرصًا على المواطنين تم إخلاء المبنى بالكامل من القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين والعمال بشكل سلسل وآمن ووفقا لإجراءات وقواعد السلامة منعا للتدافع، كما تم نقل المتهمين في القضايا المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى.

وأضافت: «بانتقال الجهات المعنية وخبراء المفرقعات إلى مبنى مجمع المحاكم بالمنيا، تم تمشيط ومسح كل الغرف ومحيط المحكمة وتبين سلبية البلاغ ولم يعثر أي جسم غريب أو مفرقعات، وبعد التأكد من سلامة مبنى مجمع محاكم المنيا انتظم العمل وعاد القضاة إلى عملهم وواصلوا نظر القضايا المتداولة أمامهم، دون أن يترتب على عدم الحضور اليوم أي جزاء قانونى سواء بصدور أحكام غيابية أو شطب دعواهم حفاظا على حقوق المتقاضين».