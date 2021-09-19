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تحضيراً للبطولة الآسيوية الـ20.. أخضر اليد يختتم المرحلة الأولى من البرنامج

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تحضيراً للبطولة الآسيوية الـ20.. أخضر اليد يختتم المرحلة الأولى من البرنامج تحضيراً للبطولة الآسيوية الـ20.. أخضر اليد يختتم المرحلة الأولى من البرنامج

تحضيراً للبطولة الآسيوية الـ20.. أخضر اليد يختتم المرحلة الأولى من البرنامج

أنهى السعودي الأول لكرة اليد، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من برنامج الاستعداد للبطولة الآسيوية العشرين للرجال "تصفيات بطولة العالم للرجال – بولندا والسويد 2023"، المقرر إقامتها في خلال الفترة من 18-31 يناير من العام المقبل 2022م.

وتضمنت المرحلة الأولى إقامة معسكر داخلي مغلق في المنطقة الشرقية في الفترة من 12-19 سبتمبر الجاري، وشملت أكثر من 14 حصة تدريبية على فترتين "صباحية ومسائية"، بالإضافة إلى عدد من المحاضرات الفنية.

من جهة أخرى قام فاضل النمر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد بزيارة معسكر الأخضر، أمس، وعقد العديد من الاجتماعات مع الجهاز الفني المشرف على المعسكر ومع اللاعبين، إلى جانب الاستماع لكل المرئيات وأبرز المعوقات ووضع الحلول المناسبة قبل انطلاق المرحلة الثانية من الاستعداد التي سيعلن عنها لاحقاً.

تحضيراً للبطولة الآسيوية الـ20.. أخضر اليد يختتم المرحلة الأولى من البرنامج

تحضيراً للبطولة الآسيوية الـ20.. أخضر اليد يختتم المرحلة الأولى من البرنامج

تحضيراً للبطولة الآسيوية الـ20.. أخضر اليد يختتم المرحلة الأولى من البرنامج

تحضيراً للبطولة الآسيوية الـ20.. أخضر اليد يختتم المرحلة الأولى من البرنامج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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