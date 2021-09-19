20 لوحة فنية تروي جماليات الخط العربي في معرض "باجنيد" بجدة التاريخية

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"كامل": المنطقة مقبلة على نقلة نوعية كبيرة وحراك ثقافي غير مسبوق

كشف المهندس أشرف حسن كامل المشرف العام على برنامج جدة التاريخية أن المنطقة المسجلة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، مقبلة على نقلة نوعية كبيرة وحراك ثقافي غير مسبوق، يواكب الأهمية الكبيرة التي تمثلها كواحدة من أهم المناطق الملهمة للمثقفين والمبدعين والفنانين في عروس البحر الأحمر والمملكة بشكل عام.

جاء ذلك خلال تدشينه لمعرض الراحل محمد سالم باجنيد أحد رواد الخط العربي السعودي والمساهمين في تصميم ثوب الكعبة المشرفة ونسخ القرآن الكريم، والذي أقيم في متحف بيت الشربتلي بجدة التاريخية، بتنظيم من حفيده سالم باجنيد وبدعم من وزارة الثقافة، وشمل 20 لوحة فنية تروي جماليات الخط العربي، وتكشف عن كنوز تراثية تؤسس لمراحل مهمة.

وقال المهندس أشرف كامل: إن المعرض يؤرخ لأحد رجالات الخط العربي الراحل محمد سالم باجنيد، الذي يعد من جيل له باع طويل في هذا المجال، وترك بصمة إيجابية في فنون الخط العربي، مشيراً إلى أن اللوحات المعروضة تبرز إبداعات الخطاط الراحل في بيت الشربتلي الذي يعد أحد البيوت العريقة في جدة التاريخية، مشيراً إلى أن الحدث يُمثل أحد أوجه تفعيل المنطقة وتنشيطها بالفعاليات الثقافية، متأملاً أن يزيد الحراك بشكل كبير، وترتفع مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص مع أهالي المنطقة وأصحاب البيوت التاريخية.

وشكر حفيد الخطاط الراحل سالم باجنيد، وزارة الثقافة التي دعمت المعرض الذي يستعرض مسيرة جده الراحل في المجالات الحياتية والفنية، وتجربته وأهم أعماله المتنوعة التي قدمها خلال مسيرته الإبداعية الحافلة، تقديراً لجهوده في خدمة الخط العربي عبر فنه التأسيسي الرائد.



وقال إن الخطاط الراحل الذي وافته المنية في أكتوبر 2019م، يعد واحداً من أشهر وأكبر خَطَّاطِي العالم العربي والإسلامي، وعُرف بكتابته لآيات القرآن الكريم، ومساهمته في تصميم ثوب الكعبة المشرفة وتطريزها، ومن أشهر أعماله تصميم وتنفيذ وتركيب هدية المملكة إلى مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك عام 1982م، إلى جانب أعمال فنية تعد تراثاً ثميناً يحكي جمالية الخط العربي والفن الإسلامي.



وأوضح أن المعرض يضم 20 لوحةً فنية بالخط العربي بعضها عبارة عن آياتٍ قرآنية وأحاديث نبوية، بالإضافة إلى جمل وحكم متنوعة، في أربعة أجنحة يتحدث كل واحد منها عن الاختيارات الفنية للخطاط، وهي (جناح البيت العتيق، وَالرَّحِم، والعِلم، والصَّبر)؛ حيث تشكل هذه الأجنحة جوانب مهمة ذات علاقة بالحياة، واختتم بقوله إن المعرض يشهد العديد من الفعاليات المصاحبة مثل المحاضرات واللقاءات العلمية وورش العمل المختلفة بمشاركة منصة حروفيات.

الجدير بالذكر أن المعرض يستمر لمدة ثلاثة أشهر، ويستقبل زواره من الساعة 5 عصراً حتى الساعة 11 مساء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة بهذا الخصوص.