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صور أقمار صناعية تكشف توسع فى إنتاج اليورانيوم بمنشأة يونج بيون

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صور أقمار صناعية تكشف توسع كوريا الشمالية فى إنتاج اليورانيوم بمنشأة يونج بيون صور أقمار صناعية تكشف توسع فى إنتاج اليورانيوم بمنشأة يونج بيون

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أظهرت صور جديدة ملتقطة من الأقمار الصناعية تداولتها وسائل إعلام غربية، أن تكثف من أنشطتها في مركز منشأة يونج بيون للعلوم والأبحاث النووية.

وقال معهد ميدلبيري للدراسات الدولية في الولايات المتحدة، في تقرير الأحد، إن الصور التي التقطتها أقمار صناعية تشغلها شركة «Maxar» تظهر توسيع مساحات البناء في منطقة منشأة يونج بيون الخاصة بتخصيب اليورانيوم، وفقا لروسيا اليوم.

ويشير هذا الأمر- حسب التقرير- إلى أن نوايا كوريا الشمالية بالتوسع في إنتاج المواد لصناعة القنابل الذرية.

واعتبر الخبراء الذين أعدوا التقرير أن «توسيع المصنع الخاص بتخصيب اليورانيوم يدل على الأرجح على أن كوريا الشمالية تخطط لزيادة إنتاج اليورانيوم المستخدم في الأسلحة بمنشأة يونج بيون بنسبة لا تقل عن 25%».

وتفيد الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية يوم 1 سبتمبر أرضا ممهدة للبناء وحفارا في الموقع، فيما تبين الصور الملتقطة في 14 سبتمبر أن السلطات الكورية الشمالية أغلقت المنطقة تماما لتخصيب اليورانيوم.

تأتي هذه التطورات بعد زيادة جديدة للتوتر في المنطقة على خلفية تنفيذ كوريا الشمالية أول اختبارات صاروخية منذ 6 أشهر وسط مأزق في مفاوضات نزع الأسلحة مع الولايات المتحدة.

المصرى اليوم

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