100 أسير فلسطيني يدخلون فى إضراب عن الطعام غدًا بسبب الإجراءات الإسرائيلية

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أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، بأن 100 أسير سيدخلون في إضراب عن الطعام اعتبارا من يوم غد الاثنين احتجاجا على «الإجراءات التعسفية بحق الأسرى.

وذكر النادي إن إدارة سجن «عوفر» تراجعت عن «اتفاق بوقف إجراءاتها التنكيلية المضاعفة والتضييقات بحق الأسرى وأعادت جزءا منها، والتي كانت قد فرضتها بعد عملية نفق الحرية مؤخرا، مشيرا إلى أن أسرى سجن»عوفر«وكخطوة أولية سلموا الإدارة 100 اسم من كافة الفصائل، وسيشرعون بإضراب تدريجي في حال استمرت بإجراءاتها.

وشملت الإجراءات التي فرضتها إدارة السجون عمليات القمع والنقل والتفتيش وإغلاق كافة أقسام الأسرى في السجون.

يذكر أنه يوجد في سجن «عوفر» نحو 900 أسير من بينهم أسرى أطفال.