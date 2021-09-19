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رئيس جامعة حلوان: تطعيم 12285 طالبًا ضد

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رئيس جامعة حلوان: تطعيم 12285 طالبًا ضد فيروس كورونا رئيس جامعة حلوان: تطعيم 12285 طالبًا ضد

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تشهد جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم إقبالا كبيرًا من قبل الطلاب الجدد لعقد الكشف الطبي وهو متطلب اساسي لتقديم الطلاب لاوراقهم بالكلية في العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بالإضافة إلى تبني الجامعة حملة مكثفة لتطعيم الطلاب ضد المستجد في حملة تطعيمات واسعة تشهدها الجامعة وتوفر لها مقرات مختلفة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب الجدد والقدامي.

كان الدكتور ماجد نجم أعلن عن توفير مقرات مخصصة لتطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا المستجد وذلك للطلاب المستجدين داخل الحرم الجامعي بمقر مبنى (3) بالمدينة الجامعية بالحرم الجامعي، لتلقي التطعيم وعقد إجراءات الكشف الطبي، وكذلك تخصيص مبني (5) لتلقي التطعيمات لطلاب السنوات المتكررة، وكذلك مستشفى الطلبة، وفي القطاعات الخارجية في كليات التربية الموسيقية والفنون التطبيقية وهندسة المطرية.

وبدأ تطعيم الطلاب بالمصل المضاد لفيروس كورونا منذ يوم 5 سبتمبر 2021 وتستمر حملة التطعيم حتى الآن حيث وصل عدد الطلاب الحاصلين على المصل حتى الآن 12285 طالبًا وطالبة من الطلاب الجدد وطلاب السنوات المتكررة، كما تم إجراء الكشف الطبي لعدد ٣٤٨ طالب مستجد تم تطعيم ٢٦٠ منهم والباقي اقل من 18 عاما أو من الحاصلين على المصل سابقا أو ممن لديهم موانع للتطعيم.

وتتم أعمال الكشف الطبي وتلقى الطلاب التطعيمات تحت إشراف الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، الدكتورة عبير درويش مدير إدارة الطب العلاجي.

كما يشارك اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة على رئيس الاتحاد في أعمال تنظيم الكشف الطبي وتلقى الطلاب التطعيمات، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان.

المصرى اليوم

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