أخبار عاجلة

الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
مصرع 3 أشخاص في الولايات المتحدة بخروج قطار عن مساره -
مَن يرث حكم "ميركل"؟ السيناريوهات تشعل انتخابات ألمانيا مع عزم الاستقالة! -
كاتب سعودي: وصْف "الأجانب" يضايق الوافدين المقيمين في بلادنا -
نائب أمير جازان: ولي العهد مكّن الشباب وأصبح لصوتهم أثر فاعل -
عبر فعاليات متنوعة.. "فلاورد" تحتفي باليوم الوطني 91 -
اليوم.. مؤتمر "كورونا" يكشف نسبة استكمال التحصين بالمملكة والمستجدات -
غوتيريش: العالم بات قريبًا جدًّا من الدمار النووي -
"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على عسير -
حرارة تنخفض وكتلة باردة تتمركز.. "الحصيني": رياح والأمطار هنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وضع ديون "" تحت المراقبة

Print
وضع ديون "ترامب" تحت المراقبة وضع ديون "" تحت المراقبة
بسبب تراجع إيرادات برجه في نيويورك

وضع ديون

وضع قرض بقيمة 100 مليون دولار حصل عليه برج دونالد في نيويورك، ضمن قائمة المراقبة، اليوم (الأحد)؛ بسبب انخفاض متوسط الإشغال في المبنى.

وأوضح مصرف "ويلز فارجو"، أن معدل الإشغال انخفض إلى 78.9 في المئة من 85.9 في المئة في نهاية عام 2020.

وأضاف أن إيرادات العقار بلغت 33.7 مليون دولار في عام 2020، بينما سجلت 7.5 مليون دولار في الربع الأول من عام 2021، وفقاً لـ"سبوتنيك".

من جانبها، بينت "بلومبيرج" أن الديون التابعة مباشرة لـ"ترامب" مضمونة بمساحة 22.7 ألف متر مربع من المكاتب ومساحات البيع بالتجزئة في برج "ترامب".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كيف أصبحت سياسات بايدن أقرب لنهج ترامب من أوباما؟

كيف أصبحت سياسات بايدن أقرب لنهج ترامب من أوباما؟

وضع ديون "ترامب" تحت المراقبة

وضع ديون "ترامب" تحت المراقبة

وضع ديون "ترامب" تحت المراقبة

وضع ديون "ترامب" تحت المراقبة

محكمة إيرانية تتهم أوباما وترامب بالقتل

محكمة إيرانية تتهم أوباما وترامب بالقتل