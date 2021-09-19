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سفير العراق يبحث مع وزير التعليم العالي إمكانية زيادة المنح لطلاب بلاده

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سفير العراق يبحث مع وزير التعليم العالي إمكانية زيادة المنح لطلاب بلاده سفير العراق يبحث مع وزير التعليم العالي إمكانية زيادة المنح لطلاب بلاده

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التقى السفير العراقي في القاهرة أحمد الدليمي، الأحد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفارلبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي.

أكد الدليمي، أن العلاقات العراقية- المصرية هي علاقات تاريخية، مشيراً إلى ضرورة توطيد العلاقات مع خلال الفترة المقبلة، معرباً عن تطلعه إلى زيادة أعداد الطلاب العراقيين الدارسين في مصر، وتفعيل المزيد من أوجه التعاون في البحث العلمي إلى جانب التعليم، كما عرض مشاكل ومعوقات الطلبة العراقيين في الجامعات المصرية.

من جانبه شدد الوزير عبدالغفار، على ضرورة توطيد أواصر الشراكة بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية والعلمية والبحثية، مشيراً إلى حرص مصر على تقديم كافة مجالات التعليم العالي والتدريب والمنح الدراسية، لافتاً إلى التعاون بين الجامعات المصرية والعراقية من خلال تبادل الزيارات بين الأساتذة من الجانبين، والتبادل الطلابي، والتعاون في البرامج التعليمية المشتركة، وإجراء المشروعات العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان إمكانية زيادة عدد المنح المقدمة للطلبة العراقيين الدارسين بالجامعات المصرية بمرحلة الدراسات العليا «ماجستير- دكتوراه»، واستعداد الوزارة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للطلاب العراقيين للدراسة بالجامعات المصرية، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.

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