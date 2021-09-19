نيكول سابا تنفي حملها: «مش هينفع أضع يدي في حتة تانية.. هثير الجدل أكتر»

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كشفت الفنانة نيكول سابا عن حقيقة حملها، بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر خلالها واضعة يدها على «بطنها» في إشارة إلى الحمل، موضحًا أنها كانت تظهر أن الفستان الذي ترتديه يمكن أن تستخدمه الفتيات بلونين مختلفين الأبيض والأسود.

وقال «نيكول» على هامش فعاليات مهرجان الفضائيات العربية، أمس السبت، قائلة:«كنت بظهر للجمهور أن الفستان ممكن يتلبس على شكلين الأبيض والاسود، وهي إيدي كانت على البطن يعني هضع إيدي فين، ومش هينفع أضع يدي في حتة تانية هتثير الجدل أكتر، وهذا أكتر مكان ممكن أضع يدي عليها عشان مثيرش الجدل».

كانت النجمة اللبنانية نيكولا سابا أشعلت الأجواء بمهرجان الفضائية العربية بكلمة حماسية خلال تكريمها عن افضل كليب «الدنيا حلوة» .

وأهدت نيكول تكريمها لبلدها لبنان وحرصت على تكريم مصر الداعمة للأشقاء العرب وخصت بالشكر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لما بذله من أجل لبنان والعروبة، وقامت نيكول عقب تكريمها بتقديم أغنية «الدنيا حلوة» التي تالقت لها في صيف ٢٠٢١ وسط المزيد من أجواء البهجة والإثارة.