رسميًا..المقاولون يتعاقد مع هداف إنبي

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نجح مسؤولو نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، في التعاقد رسميًا مع عمر بسام، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد المقاولون مع عمر بسام، لمدة ثلاث سنوات، في صفقة انتقال لاعب حر، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه لذئاب الجبل، في حضور عماد النحاس، المدير الفني للفريق.

ويرغب عماد النحاس، في تدعيم الفريق بمهاجمين مميزين، لتعويض العجز الذي يعاني منه في هذا المركز، خاصة بعدما تم الاستغناء عن خدمات الثنائي أحمد حسن مكي والنيجيري أودو موسيس.

ويعد اللاعب صاحب الـ27 عامًا هو الصفقة الرابعة للمقاولون، خلال الميركاتو الصيفي، بعدما تعاقد مع كل من الموريتاني مامادوا انياس، مهاجم الانتاج الحربي، حسام حسن، مدافع نادي بتروجت، عماد فتحي، صانع ألعاب نادي مصر المقاصة.

ويسعى الجهاز الفني للمقاولون لتدعيم الفريق بصفقات قوية، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتساعده على الظهور بمستوى مميز في الموسم المقبل، ولتعويض النتائج المخيبة للآمال التي حققها الفريق في الموسم الماضي.