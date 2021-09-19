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محافظ الوادي الجديد يشارك في مؤتمر «الصعيد أرض الفرص»

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محافظ الوادي الجديد يشارك في مؤتمر «الصعيد أرض الفرص» محافظ الوادي الجديد يشارك في مؤتمر «الصعيد أرض الفرص»

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شارك اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الأحد، في المؤتمر الذي عقد بالقاهرة بعنوان «الصعيد أرض الفرص» حول جهود الدولة في جذب الاستثمارات للصعيد وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وقيادات منظمات المال والأعمال.

واستعرض الزملوط خلال كلمته بجلسة «الوادي الجديد... فرص كبيرة ومستقبل واعد» الفرص الاستثمارية الواعدة والمقومات الطبيعية والبيئية التي تحظى بها المحافظة، وكذلك المشروعات والمبادرات الجاري تنفيذها وجهود الدولة في دعم هذه المشروعات لتحقيق التنمية على أرض المحافظة.

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