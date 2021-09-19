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دعمًا لنزاهتها.. مفوضية العراق تؤكد أهمية المراقبة الدولية للانتخابات المقبلة

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دعمًا لنزاهتها.. مفوضية العراق تؤكد أهمية المراقبة الدولية للانتخابات المقبلة دعمًا لنزاهتها.. مفوضية العراق تؤكد أهمية المراقبة الدولية للانتخابات المقبلة

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أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الأحد، أهمية المراقبة الدولية للانتخابات، فيما اعتبرت ذلك «دعما لنزاهتها وشفافيتها».


وذكرت المفوضية في بيان أن «رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، استقبل في مقر المفوضية ببغداد، سفير اليابان في العراق كوتارو سوزوكي، لبحث دور طوكيو في دعم العملية الانتخابية من خلال المشاركة في المراقبة الدولية».

وأضاف: «أن خلف أشاد بمواقف اليابان الداعمة لنجاح الانتخابات، وما قدمته من مساعدات لدعم جهود مواجهة تفشي جائحة المستجد». وأشار رئيس مجلس المفوضين إلى ضرورة «المراقبة الدولية للعملية الانتخابية وتقييمها بكل حرية وحيادية من أجل تأكيد نزاهة الانتخابات وشفافيتها».

ومن جهته، أبدى السفير الياباني رغبة بلاده في المشاركة بمراقبة الانتخابات المقبلة في العراق من خلال إرسال فريق مراقبة دولي للإسهام في تحقيق الشفافية والحيادية، وفقا للبيان. ومن المقرر أن تجري الانتخابات العراقية في العاشر من الشهر المقبل وفقا للموعد الذي حدده رئيس مصطفى الكاظمي.

المصرى اليوم

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