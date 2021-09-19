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جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي .. صلاح يتفوق على رونالدو

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جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي .. صلاح يتفوق على رونالدو جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي .. صلاح يتفوق على رونالدو

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يتصدر محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 5 جولات بالتساوي مع برونو فيرنانديز مهاجم مانشستر يونايتد وميكائيل أنطونيو.

ويتواجد 10 لاعبون في مركز الوصافة يأتي في مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والإنجليزي جيمي فادري إلى جانب البلجيكي روميلو لوكاكو وساديو ماني.

ويعكس الصراع الشرس على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن قائمة الأفضل تقديمًا للتمريرات الحاسمة تشهد تفوق الفرنسي بول بوجبا برصيد 7 تمريرات، بفارق كبير عن أقرب منافسيه وهو عبدالله دوكوري لاعب فريق إيفرتون.

وتشهد النسخة الحالية من البريميرليج تواجد عدد كبير من المهاجمين المميزين مثل هاري كين ولوكاكاو وكريستيانو رونالدو وجيمي فاردي، إلى جانب الأجنحة الأمامية ويأتي في مقدمتهم الدولي المصري محمد صلاح.

وأصبح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

محمد صلاح 4
برونو فيرنانديز 4
ميكائيل أنطونيو 4
إسمايلا 3
فاردي 3
رونالدو 3
لوكاكو 3
ماني 3
بن رحمة 3
جرينوود 3

المصرى اليوم

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