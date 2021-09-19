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مَن يرث حكم "ميركل"؟ السيناريوهات تشعل انتخابات ألمانيا مع عزم الاستقالة!
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الأحد 26 سبتمبر 2021 08:32 صباحاً
كاتب سعودي: وصْف "الأجانب" يضايق الوافدين المقيمين في بلادنا
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الأحد 26 سبتمبر 2021 08:32 صباحاً
نائب أمير جازان: ولي العهد مكّن الشباب وأصبح لصوتهم أثر فاعل
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الأحد 26 سبتمبر 2021 08:32 صباحاً
عبر فعاليات متنوعة.. "فلاورد" تحتفي باليوم الوطني 91
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الأحد 26 سبتمبر 2021 08:32 صباحاً
اليوم.. مؤتمر "كورونا" يكشف نسبة استكمال التحصين بالمملكة والمستجدات
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الأحد 26 سبتمبر 2021 08:32 صباحاً
غوتيريش: العالم بات قريبًا جدًّا من الدمار النووي
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الأحد 26 سبتمبر 2021 08:32 صباحاً
"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على عسير
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الأحد 26 سبتمبر 2021 08:32 صباحاً
حرارة تنخفض وكتلة باردة تتمركز.. "الحصيني": رياح والأمطار هنا
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الأحد 26 سبتمبر 2021 08:32 صباحاً
مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينقذ ثمانينيًّا تعرض لمضاعفات حادة نتيجة ورم بالأمعاء
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الأحد 26 سبتمبر 2021 08:32 صباحاً
اُتهم بمذابح ضحاياها 800 ألف.. وفاة "سفّاح رواندا" باجوسورا
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الأحد 26 سبتمبر 2021 08:32 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
تفاصيل اعتقال آخر 2 من الأسرى الفارين من جلبوع
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 19 سبتمبر 2021 07:33 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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