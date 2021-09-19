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مَن يرث حكم "ميركل"؟ السيناريوهات تشعل انتخابات ألمانيا مع عزم الاستقالة!
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الأحد 26 سبتمبر 2021 08:32 صباحاً
كاتب سعودي: وصْف "الأجانب" يضايق الوافدين المقيمين في بلادنا
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الأحد 26 سبتمبر 2021 08:32 صباحاً
نائب أمير جازان: ولي العهد مكّن الشباب وأصبح لصوتهم أثر فاعل
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الأحد 26 سبتمبر 2021 08:32 صباحاً
عبر فعاليات متنوعة.. "فلاورد" تحتفي باليوم الوطني 91
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الأحد 26 سبتمبر 2021 08:32 صباحاً
اليوم.. مؤتمر "كورونا" يكشف نسبة استكمال التحصين بالمملكة والمستجدات
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الأحد 26 سبتمبر 2021 08:32 صباحاً
غوتيريش: العالم بات قريبًا جدًّا من الدمار النووي
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الأحد 26 سبتمبر 2021 08:32 صباحاً
"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على عسير
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الأحد 26 سبتمبر 2021 08:32 صباحاً
حرارة تنخفض وكتلة باردة تتمركز.. "الحصيني": رياح والأمطار هنا
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الأحد 26 سبتمبر 2021 08:32 صباحاً
مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينقذ ثمانينيًّا تعرض لمضاعفات حادة نتيجة ورم بالأمعاء
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الأحد 26 سبتمبر 2021 08:32 صباحاً
اُتهم بمذابح ضحاياها 800 ألف.. وفاة "سفّاح رواندا" باجوسورا
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الأحد 26 سبتمبر 2021 08:32 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
طوابير شاحنات تمتد لعدة كيلومترات عالقة على الحدود بين باكستان وأفغانستان منذ شهر
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 19 سبتمبر 2021 07:33 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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