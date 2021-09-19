قدامي المصري و الإسكندرية يلتقون في برج العرب

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

لبت منطقة بورسعيد لكرة القدم دعوة منطقة الإسكندرية، ليوم استعادة الذكريات بين نجوم بورسعيد ونجوم الإسكندرية بأحد المطاعم الفاخرة ببرج العرب .

و تم تنسيق هذا اللقاء من قبل المهندس عامر حسين رئيس منطقة الاسكندريه ومحمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد اللذين بذلا جهدا كبير لانجاح هذا الحفل الكبير .

والتقي نجوم المصري عبود الخضري والسيد النمر وسمير التفاهني وموسي عويلة وميمي ابو العلا وحسام غويبة وحامد الزهار وعلي المصري وعلى الشحات وطارق الصاوي وعلي الجانب الأخر كان نجوم الإسكندرية الكباتن الكأس الكبير وكيبؤ ونبيل الدقاق وسيد كروان والجارم وطارق الجلاد وعيد أحمد ومحيي عثمان ورزق نصار وعبدالحكيم عثمان والعمراوي وصلاح الناهي وعاصم زغلول وإبراهيم الاسناوي .

وتبادل الطرفان الهدايا التذكارية والدروع بعد تناول العشاء وبكرم اهل الإسكندرية ...و قال محمد ياسين: كان يوما جميلا امتلأ بذكريات جميلة وكل الشكر للحاج عامر حسين الذي كان له الدور الاكبر في اتمام هذا الحفل ولقاء رموز كرة القدم في بورسعيد واسماعيلية .

و قدم برنامج الحفل جمال نوفل من البداية للنهاية واستعاد الجميع ذكريات مضت.

و عبر المهندس عامر حسبن عن سعادته بهذا اللقاء وشدد على انه يجب تكريم النجوم الكبار بالشكل الذي يستحقونه .