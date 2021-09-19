تحت أنظار طلعت يوسف..شباب الإسماعيلي يفوز على حطين بثلاثية

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فاز فريق الشباب للإسماعيلي من مواليد ٢٠٠١ على فريق حطين السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب أحد فنادق المحافظة والمطل على بحيرة التمساح .

الودية أقيمت تحت انظار الجهاز الفني الجديد للفريق الأول بقيادة طلعت يوسف إضافة للمهندس تامر موسي عضو مجلس الإدارة وعلى أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية وعماد سليمان عضو اللجنة ،المشرف على الفريق…

ثلاثية شباب الإسماعيلي أحرزها كل من محمود عبدالله وحازم مرسي، بالإضافة إلى أحد اللاعبين يخضع لفترة اختبار.

تشكيل شباب الدراويش ضم مجموعة من اللاعبين منهم ..

حارس مرمي ..عبدالله جمال

خط الدفاع.. عبدالله محمد ،محمد نصر ،خط الوسط ..محمد عبدالسميع ،محمد الضرف ،مصطفي فارس ،خط الهجوم ..حازم مرسي ،فقوسة ،لاعب افريقي يخضع للاختبار.

على مقاعد البدلاء كل من ..حسن محمد. حسن ،مروان شلبي ،عمر هنيدي ،محمد إيهاب ،عمر الساعي ،عبدالله السعيد ،محمد وجدي ،محمود عبدالله ،مروان شوقي ،ابراهيم حسن ،بسام ،محمد البحيري ،محمد سليمان..