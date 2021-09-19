أخبار عاجلة

مَن يرث حكم "ميركل"؟ السيناريوهات تشعل انتخابات ألمانيا مع عزم الاستقالة! -
كاتب سعودي: وصْف "الأجانب" يضايق الوافدين المقيمين في بلادنا -
نائب أمير جازان: ولي العهد مكّن الشباب وأصبح لصوتهم أثر فاعل -
عبر فعاليات متنوعة.. "فلاورد" تحتفي باليوم الوطني 91 -
اليوم.. مؤتمر "كورونا" يكشف نسبة استكمال التحصين بالمملكة والمستجدات -
غوتيريش: العالم بات قريبًا جدًّا من الدمار النووي -
"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على عسير -
حرارة تنخفض وكتلة باردة تتمركز.. "الحصيني": رياح والأمطار هنا -
مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينقذ ثمانينيًّا تعرض لمضاعفات حادة نتيجة ورم بالأمعاء -
اُتهم بمذابح ضحاياها 800 ألف.. وفاة "سفّاح رواندا" باجوسورا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تحت أنظار طلعت يوسف..شباب الإسماعيلي يفوز على حطين بثلاثية

Print
تحت أنظار طلعت يوسف..شباب الإسماعيلي يفوز على حطين بثلاثية تحت أنظار طلعت يوسف..شباب الإسماعيلي يفوز على حطين بثلاثية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فاز فريق الشباب للإسماعيلي من مواليد ٢٠٠١ على فريق حطين السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب أحد فنادق المحافظة والمطل على بحيرة التمساح .

الودية أقيمت تحت انظار الجهاز الفني الجديد للفريق الأول بقيادة طلعت يوسف إضافة للمهندس تامر موسي عضو مجلس الإدارة وعلى أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية وعماد سليمان عضو اللجنة ،المشرف على الفريق…

ثلاثية شباب الإسماعيلي أحرزها كل من محمود عبدالله وحازم مرسي، بالإضافة إلى أحد اللاعبين يخضع لفترة اختبار.

تشكيل شباب الدراويش ضم مجموعة من اللاعبين منهم ..

حارس مرمي ..عبدالله جمال

خط الدفاع.. عبدالله محمد ،محمد نصر ،خط الوسط ..محمد عبدالسميع ،محمد الضرف ،مصطفي فارس ،خط الهجوم ..حازم مرسي ،فقوسة ،لاعب افريقي يخضع للاختبار.

على مقاعد البدلاء كل من ..حسن محمد. حسن ،مروان شلبي ،عمر هنيدي ،محمد إيهاب ،عمر الساعي ،عبدالله السعيد ،محمد وجدي ،محمود عبدالله ،مروان شوقي ،ابراهيم حسن ،بسام ،محمد البحيري ،محمد سليمان..

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

معاينة وتطهير البحيرات الصناعية والبرابخ وحواجز التوجية بطريق غارب - الشيخ فضل

معاينة وتطهير البحيرات الصناعية والبرابخ وحواجز التوجية بطريق غارب - الشيخ فضل

تطعيم 95% من العاملين بالتربية والتعليم بشمال سيناء

تطعيم 95% من العاملين بالتربية والتعليم بشمال سيناء

مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس

مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس