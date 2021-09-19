بلغاريا تتصدر منافسات السباحة للتتابع المختلط ببطولة العالم للخماسي الحديث

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تصدر منتخب بلغاريا منافسات السباحة للتتابع المختلط ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 17 عام والتي تقام على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 13 حتى 19 سبتمبر الجاري.

وجاء منتخب بلغاريا المكون من راليتا ميتاف وايمل جروزدنوف بالمركز الاول بمجموع نقاط 319 بزمن 1:55.75،فيما حصل المنتخب الايطالي المكون من اليسا صالا وماتيو بوفينز المركز الثاني بمجموع نقاط 316 بزمن 1:57.47،واحتل المنتخب التايلندي المكون من كيميجرا وفايبس هيبناك بالمركز الثالث بمجموع نقاط 314 بزمن 1:58.23.

وجاء المنتخب الوطني (1) المكون من ملك اسماعيل ومحمد شريف بالمركز السادس بمجموع نقاط 311 بزمن 1:59.98، فيما حصل المنتخب المصري (2) المكون من جنه الجندي وياسين الهادي على المركز العاشر بمجموع نقاط 301 بزمن 02:04.90

وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 19 عاما كلاً من: معتز وائل عزت- مازن طارق- سيف البنداري- عمر سامح- محمد وليد -أميرة قنديل- ملك خالد- زينة عامر- زينة راشد- نجوي خالد- هانيا أبوبكر- مصطفي وليد

و يضم المنتخب الوطني تحت 17 عاما كلاً من: محمد شريف- ياسين الهادي- أسامة مدحت- مروان علام- أمر على- ياسين أحمد- ملك خالد- حبيبة هيثم- جانا أحمد- جنة وليد- جنا محمد الدروي- سارة عمر- ريتاج علاء الدين- هبة الله عمرو يسري.

كما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلاً من: عمرو سيد مديراً فني للشباب- هشام سليمان مدرب جري- إبراهيم سكر رماية- محمد علاء رماية- محمد صباحي للسلاح- عبدالرحمن عادل سلاح- خالد عصفور سباحة- خالد صلاح سباحة- طارق نويهي سباحة- دكتور يوسف حسن مدلك- باسل جميل طبيب المنتخب.

ويشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا- بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلاند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك- بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.