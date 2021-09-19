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مطالبة بإعادة نازانين المحتجزة في إيران

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مطالبة بإعادة نازانين المحتجزة في إيران مطالبة بإعادة نازانين المحتجزة في إيران
دعا زوج المواطنة البريطانية - الإيرانية نازانين زخاري-راتكليف وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة، إليزابيث تراس، إلى ضمان أن تكون إعادة زوجته من إيران «أولوية قصوى».

وقال ريتشارد راتكليف إنه قدم أسماء 10 أشخاص يتهمهم بالتورط في «احتجاز زوجته رهينة» في إيران لوزيرة الخارجية الجديدة، قبل اتصال هاتفي بها، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي. إيه. ميديا).

«نازانين» المزدوجة الجنسية محتجزة في إيران منذ 2016، بعد اتهامها بالتآمر للإطاحة بالحكومة.

ورق مساومة

قال «راتكليف» لبرنامج «أندرو مار شو»، الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي): «أجريت اتصالا هاتفيا مع وزيرة الخارجية. التحدث معها بعد يومين من تسلمها العمل هو علامة إيجابية بالتأكيد».

وذكر: «إلى حد ما أريد فقط أن أسمع أن هذه هي أولوية قصوى، وأن نازانين وآخرين، الذين يتم احتجازهم كورقة مساومة، سوف تتم إعادتهم إلى ديارهم».

وأضاف «راتكليف»: «في الأسبوع القادم ينبغي أن تلتقي «تراس» وزير الخارجية الإيراني الجديد في نيويورك، عندما يذهبان لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. لذلك نأمل أن تكون هناك محادثة إيجابية».

وقد أفادت تقارير بأن السلطات الإيرانية أبلغت «زخاري-راتكليف» وعائلتها أنها محتجزة بسبب عدم سداد المملكة المتحدة ديونا مستحقة، تبلغ 400 مليون جنيه إسترليني لإيران، وفقا لـ«بي. إيه. ميديا».


الوطن السعودية

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