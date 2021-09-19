وظائف خالية في وزارات وهيئات ومصالح حكومية بالقاهرة والمحافظات

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أعلنت عدة وزارات حكومية والجهات التابعة لها عن حاجتها للعديد من الوظائف بمختلف التخصصات، حيث أن هناك فرص متاحة حاليا في معهد التخطيط القومي التابع لـ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لـ وزارة التجارة والصناعة وجامعة قناة السويس والمنصورة والزقازيق التابعة لـ وزارة التعليم العالي ووظائف قيادية والهيئة العامة لميناء دمياط التابعة لـ وزارة النقل بالاضافة إلى وزارة الشباب والرياضة، حيث تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية للعديد من التخصصات وننشر العديد من الوظائف المطلوبة حاليًا من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.

وفيما يلي تفاصيل جميع الوظائف المطلوبة وطريقة التقديم:

1- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التجارة والصناعة

وصف الوظيفة:

مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

إجادة اللغة الانجليزيه تحدثا وكتابتا اجاده تامة

المهارات الفنية:

إجادة استخدام الحاسب الآلي

سنوات الخبرة:

قضاء مده بينيه مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الاول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشرعاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

ليسانس حقوق

المستندات المطلوبة:

المؤهل الدراسي – الخبرات السابقة – الإنجازات – مقترحات التطوير – الموقف من التجنيد – صورة البطاقة – صحيفة الحالة الجنائية للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة .

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/22

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات باليد على النموذج المعد لذلك بإدارة شؤون الأفراد – 6ش احمد امين متفرع من شارع التحرير – الدقي – الجيزة .

=======

2- مدير عام الإدارة العامة لمنطقه تدريب القناة والعاشر

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التجارة والصناعة

وصف الوظيفة:

مدير عام الادارة العامة لمنطقه القناة والعاشر

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

إجادة اللغة الانجليزيه تحدثا وكتابتا اجاده تامة

المهارات الفنية:

إجادة استخدام الحاسب الآلي

سنوات الخبرة:

قضاء مده بينيه مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الاول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشرعاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عالي مناسب

المستندات المطلوبة:

المؤهل الدراسي – الخبرات السابقة – الإنجازات – مقترحات التطوير – الموقف من التجنيد – صورة البطاقة – صحيفة الحالة الجنائية للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة .

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/22

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات باليد على النموذج المعد لذلك بإدارة شؤون الأفراد – 6ش احمد امين متفرع من شارع التحرير – الدقي – الجيزة .

========

3- مدير عام شؤون مكتب رئيس المصلحة

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التجارة والصناعة

وصف الوظيفة:

مدير عام شؤون مكتب رئيس المصلحة

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

إجادة اللغة الانجليزيه تحدثا وكتابتا اجاده تامة

المهارات الفنية:

إجادة استخدام الحاسب الآلي

سنوات الخبرة:

قضاء مده بينيه مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الاول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشرعاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عالي مناسب

المستندات المطلوبة:

المؤهل الدراسي – الخبرات السابقة – الإنجازات – مقترحات التطوير – الموقف من التجنيد – صورة البطاقة – صحيفة الحالة الجنائية للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة .

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/22

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات باليد على النموذج المعد لذلك بإدارة شؤون الأفراد – 6ش احمد امين متفرع من شارع التحرير – الدقي – الجيزة .

===========

4- رئيس الإدارة المركزية لشئون التدريب المهني

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التجارة والصناعة

وصف الوظيفة:

رئيس الاداره المركزية لشئون التدريب المهنى

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

إجادة اللغة الانجليزيه تحدثا وكتابتا اجاده تامة

المهارات الفنية:

إجادة استخدام الحاسب الآلي

سنوات الخبرة:

قضاء مده بينيه مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة، أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عالي مناسب

المستندات المطلوبة:

المؤهل الدراسي – الخبرات السابقة – الإنجازات – مقترحات التطوير – الموقف من التجنيد – صورة البطاقة – صحيفة الحالة الجنائية للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/22

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات باليد على النموذج المعد لذلك بإدارة شؤون الأفراد – 6ش احمد امين متفرع من شارع التحرير – الدقي – الجيزة

=========

5- رئيس الإدارة المركزية لشئون مناطق التدريب

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التجارة والصناعة

وصف الوظيفة:

رئيس الاداره المركزية لشئون مناطق التدريب

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

إجادة اللغة الانجليزيه تحدثا وكتابتا اجاده تامة

سنوات الخبرة:

قضاء مده بينيه مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة، أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عالي مناسب

المستندات المطلوبة:

المؤهل الدراسي – الخبرات السابقة – الإنجازات – مقترحات التطوير – الموقف من التجنيد – صورة البطاقة – صحيفة الحالة الجنائية للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/22

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات باليد على النموذج المعد لذلك بإدارة شؤون الأفراد – 6ش احمد امين متفرع من شارع التحرير – الدقي – الجيزة

==============

6- رئيس معهد التخطيط القومي

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

معهد التخطيط القومي

المجموعة الوظيفية:

وظائف الكادرات الخاصة

الجهه التابع لها:

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وصف الوظيفة:

رئاسة معهد التخطيط القومي

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

المهارات القيادية والتنظيمية

المهارات الفنية:

التميز العلمي

إتقان لغة أو أكثر

القدرة على التواصل

سنوات الخبرة:

خمس سنوات بدرجة أستاذ عامل على الأقل

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

دكتوراه – أستاذ عامل لمدة خمس سنوات على الأقل

المستندات المطلوبة:

كافة المستندات المؤيدة لشروط شغل الوظيفة .

السيرة الذاتية .

بيان حالة معتمد من الجهة التي يعمل بها حالياً

صحيفة حالة جنائية سارية .

البرنامج المقترح للتطوير العلمي والإداري للمعهد

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/30

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

السيد رئيس / الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والهندسية معهد التخطيط القومي – 1 شارع الطيران – تقاطع صلاح سالم – مدينة نصر – القاهرة .

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7- رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الهيئة العامة لميناء دمياط

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

وزارة النقل

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة الإدارة المركزية للموارد البشرية التابعة لنائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

-أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقاً لبطاقة الوصف.

-اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

-اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

المهارات الفنية:

-القدرة العالية على القيادة والتوجيه.

-المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

-القدرة على استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة.

-القدرة العالية على التخطيط ورسم الخطط والبرامج ووضع السياسات والإجراءات بما يكفل تحقيق الأهداف.

-القدرة العالية على حل المشكلات وإدارة اللازمات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

-القدرة على الإبداع والابتكار ومواكبة التغيير.

-امتلاك مستوى من مهارات الاتصال والتفاوض الفعال.

سنوات الخبرة:

-قضاء مدة بينية قدرها (عام) على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كليه قدرها (ثمانية عشر عام) على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عالي يتوائم مع نوع وطبيعة العمل.

التقدير: مقبول فأعلى

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

المستندات المطلوبة:

المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السباقة.

أن يقدم مقترحاً وافيا لتطوير الهيئة أو أحد أنشطتها لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطن على أن يراعاً في المقترح التطويرى أن يتضمن أهداف محددة زمنية قابل للقياس والتطبيق في حدود الإمكانيات المتاحة(طبقاً للنموذج المرفق).

بيـان حالـة معتمـد مـن جهة العمـل موضحـاً بـه التأهيل العلمي والعملي والخبـرة النوعية والزمنية والدورات التدريبية الحاصل عليها والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر والتقدير (سبع نسخ).

بيان بالمهارات والقدرات الخاصة بالقدرة على التجديد والابتكار والقيادة واتخاذ القرارت أو الحصول على مؤهلات علمية أعلى وإجـادة لغـات أجنبية والمعرفة بعلـوم الحاسب الآلـي أو سابقة العمل بالمنظمـات الدولية أو الإقليمية وإعداد البحوث والمذكرات الفنية- حل المشكلات وإدارة الأزمات ومهارات الاتصال والإقناع والعرض (سبع نسخ).

صورة المؤهل الدراسي (سبع نسخ).

صورة شهادة الميلاد (سبع نسخ).

صورة بطاقة الرقم القومي(سبع نسخ).

بيان حديث لصحيفة الحالة الجنائية (سبع نسخ).

عدد (6) صورة شخصية حديثة .

إقرارا ذمة مالية حديث (سبع نسخ).

صور شهادات الخبرة (سبع نسخ).

إفادة بعدم وجود جزاءات أو إحالة للمحاكمة التأديبية (سبع نسخ).

صورة من أخر تقريرين كفأه (سبع نسخ).

- لن تقبل الطلبات التي ترد بدون المستندات المطلوبة أو التي ترد بعد المواعيد المقررة أو التي تصل بالبريد العادي أو الإلكتروني.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/21

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات باليد باسم السيد اللواء بحري أ.ح /رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، على النموذج المخصص لهذا الغرض للأمانة الفنية للجنة القيادات بمقر الإدارة المركزية للموارد البشرية لمدة ( شهر من تاريخ الإعلان أو النشر) مرفقا به المستندات المطلوبة من (سبع نسخ)،( تليفون: 2290933 / 057).

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8- أمين كلية الطب البشري بمدينة فاقوس بالمستوى الوظيفي( مدير عام)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

جامعة الزقازيق

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

يختص شاغلها بالاشراف على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم نظام العمل بالكلية وتنفيذ السياسات المالية والادارية والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة ومتابعة اجراءات العمل بالكلية .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

قدرة فائقة على التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والاهداف

المهارات الفنية:

اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفى ( الاول أ )، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال مناسب يتواءم مع نوع وطبيعه العمل

المستندات المطلوبة:

بيان بالحاله الوظيفيه معتمدا وموضحا به التأهيل العلمى والمؤهلات الاضافيه والخبرات النوعيه والزمنيه والوظائف الاشرافيه التي شغلها والدورات التدريبيه ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والجزاءات والاجازات ان وجدت وتقارير الكفايه للاداء عن الثلاث سنوات الاخيرة

- بيان تفصيلى عن انجازاته واسهاماته معتمدا من السلطه المختصه

مقترحاته لتطوير العمل ويراعى في المقترح ان يتضمن اهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القياديه وقدراته العلميه والعمليه ومدى اجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الالى ومدعما بالمستندات .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/26

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

على راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالامانة الفنية للجنة القيادات بالجامعة وتقديم الطلب باسم السيد الاستاذ الدكتور /رئيس الجامعة مستوفي الدمغة والمستندات المطلوبة على ان تكون من (3) ثلاث أصول و(8) ثمان نسخ وتسلم باليد إلى اللجنة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة ولن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل هذا الاعلان أو التي ترد بعد المده المحددة لقبول الطلبات أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو من خارجها .

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9- مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر بالمستوي الوظيفي العالي

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

وزارة النقل

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

وزارة النقل

وصف الوظيفة:

تختص هذه الوظيفة بالإشراف الفني والمالي والادارى على جميع أعمال المديرية بالمحافظة

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة

سنوات الخبرة:

قضاء مده بينيه قدرها سنة على الأقل في الوظيفة الادني أو مده كليه قدرها 18 سنه على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال هندسي مناسب

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

المستندات المطلوبة:

1- البيانات الأساسية معتمده موضحا به (التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية –

بيان تقويم الأداء عن السنوات السابقة – الخبرة النوعية والزمنية –

الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية مدتها ونوعها

ومكانها – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير -

الجزاءات أن وجدت واى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها )

2- عدد (6) صور شخصية مقاس 4 x 6 حديثة

3- بيان عن ابرز انجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات

المؤيدة لذلك

4- اقتراحات لتطوير الوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية

5- خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة

التأديبية

6- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد (كمبيوتر) + صورة بطاقة الرقم القومي

7- صحيفة الحالة الجنائية

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/21

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات مستوفاة للدمغة والمستندات وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة

الوظائف القيادية

(على إن تكون من أصل و9 صور)

التقدم بطلب باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية – بديوان عام

وزارة النقل 105 شارع القصر العيني وزارة النقل

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10- أمين عام الجامعة بالمستوى الوظيفى (العالي)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

جامعة قناة السويس

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

أمين عام الجامعة

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز الدورات التدريبية اللازمة لشغل هذه الوظيفة

المهارات الفنية:

1ـ القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها.

2ـ المعرفة الكافية بأحدي اللغات الأجنبية .

3ـ القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي .

4ـ أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقاً لبطاقة الوصف .

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الادنى مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عام على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة (بالنسبة للعاملين من خارج الجهاز الإدارى للدولة).

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل دراسي عالي مناسب.

المستندات المطلوبة:

وعلي راغبي التقدم لشغل الوظيفة المشار إليها بعالية ممن له الخبرة في هذا المجال وتتوافر لديهم القدرة القيادية والتأهيل العلمي والخبرة الزمنية استيفاء.

النماذج التالية:-

1- طلب شغل الوظيفة .

2- البيانات الأساسية.

3- نموذج مقترح التطوير .

(ويمكن الحصول عليها من على موقع الجامعة الالكتروني )

4- بيان الحالة الوظيفية معتمد وموضحاً به التأهيل العلمي والمؤهلات التي تعلو البكالوريوس ـ تقارير كفاية الأداء عن السنوات السابقة ـ الخبرة النوعية والزمنية ـ الوظائف الإشرافية والقيادية الذي شغلها المتقدم ـ الدورات التدريبية ( مدتها ـ نوعها ـ مكانها ) ـ العلاوات التشجيعية ـ خطابات الشكر والتقدير ـ الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يري المتقدم إضافتها .

ـ عدد (8) صور شخصية مقاس 4*6 حديثة .

ـ عدد (8) ( صورة بطاقة ذات الرقم القومي سارية لمدة لأتقل عن ستة أشهر).

ـ بيان عن أبرز انجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك .

ـ ويمكن الاطلاع على بطاقة الوصف والهيكل للوظيفية وطلب شغل الوظيفة والبيانات الأساسية ونموذج مقترح التطوير للوظيفة المعلن عنها والطباعة عن طريق موقع الجامعة الالكتروني

. scuegypt.edu.eg

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/26

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات باسم السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة مرفقا بها المستندات سالفة الذكر من (3)أصل + (7) نسخ + CD محمل عليها نموذج مقترح التطوير على ان تسلم باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات العنوان: الاسماعيلية –الكيلو 4.5 الطريق الدائرى :-

1- موقع الجامعة الالكتروني scuegypt.edu.eg

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11- مدير عام الشؤون الهندسية بالمستوى الوظيفى مدير عام

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

جامعة المنصورة

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة ضمن الوظائف التي تتبع أمين عام الجامعة وتختص هذه الوظيفة برسم السياسة العامة في المجالات الهندسية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

مهارات القيادة واتخاذ القرارات والابداع.

حل المشكلات وادارة الازمات.

مهارات الاتصال والاقناع والقدرة على القيادة والتجديد والابتكار .

المهارات الفنية:

الدرجة العلمية.

اجادة اللغة الاجنبية.

التعامل مع الحاسب الآلى.

الاشتراك في المؤتمرات.

اعداد البحوث والمذكرات الفنية .

سنوات الخبرة:

قضاء مده بينيه مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مده كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

الحصول على بكالوريوس الهندسة «مؤهل عال تخصصي بذاته في مجال العمل»، وعضوية نقابة المهندسين.

المستندات المطلوبة:

1 بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به (تاريخ الميلاد – التأهيل العلمى والمؤهلات الإضافية – تقارير كفاية الآداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات- الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم الدورات التدريبية ونوعها ومكانها – خطابات الشكر والتقدير- أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).

2- عدد (8) صور شخصية حديثه 4x 6 – عدد (2) صورة بطاقة الرقم القومي .

3- التاريخ الوظيفى (تقارير تقويم الآداء عن ثلاث سنوات سابقة- انجازاته التي حققها أثناء حياته الوظيفية – سابقة

الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها).

4- المقترح التطويرى للوظيفة المعلن عنها وفقاً للنموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة

العليا والإدارة الإشرافية على أن يرفق عدد (8) أسطوانة مدمجة (CD) من المقترح.

5- على ان يرفق بالطلب عدد ( 1 ) اصل، عدد ( 7 ) نسخ من المستندات المطلوبة بعالية .

-ويرجى الاطلاع على الشروط التفصيلية على:-

موقع الجامعة الإلكتروني:-www.ma ns.edu.eg

وموقع الحكومـة الإلكترونيـة:- www.egypt.gov.eg

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/10/13

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

على راغبى التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالامانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الادارة العليا وتسلم باليد في موعد غايته شهر من تاريخ نشر الإعلان بمقر الإدارة العامة لجامعة المنصورة (شارع الجمهورية مبنى إدارة الجامعة) ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو خارجها .

==========



12- مدير عام الإدارة العامة للخدمات الإدارية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

جامعة الزقازيق

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

يختص شاغلها بالإشراف على وضع الخطط والسياسات التنفيذيه لانشطه شؤون الخدمات الإدارية المختلفه بإداره الجامعة والتى تتعلق بالتسجيل والوثائق والخدمات العامه وشئون المقر .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

قدرة فائقة على التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والاهداف

المهارات الفنية:

اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفى ( الاول أ )، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال مناسب يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

المستندات المطلوبة:

بيان بالحاله الوظيفيه معتمدا وموضحا به التأهيل العلمى والمؤهلات الاضافيه والخبرات النوعيه والزمنيه والوظائف الاشرافيه التي شغلها والدورات التدريبيه ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والجزاءات والاجازات ان وجدت وتقارير الكفايه للاداء عن الثلاث سنوات الاخيرة

بيان تفصيلى عن انجازاته واسهاماته معتمدا من السلطه المختصه

مقترحاته لتطوير العمل ويراعى في المقترح ان يتضمن اهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القياديه وقدراته العلميه والعمليه ومدى اجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الالى ومدعما بالمستندات.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/10/09

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

على راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالامانة الفنية للجنة القيادات بالجامعة وتقديم الطلب باسم السيد الاستاذ الدكتور /رئيس الجامعة مستوفي الدمغة والمستندات المطلوبة على ان تكون من (3) ثلاث أصول و(8) ثمان نسخ وتسلم باليد إلى اللجنة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة ولن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل هذا الاعلان أو التي ترد بعد المده المحددة لقبول الطلبات أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو من خارجها

=============

13- وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظات أسيوط / الدقهلية / المنوفية (المجلس القومي للرياضة) بالمستوى الوظيفي مدير عام

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

وزارة الشباب والرياضة

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

وزارة الشباب والرياضة

وصف الوظيفة:

تختص الوظيفة بكافة النواحي المتعلقة بالنشاط الرياضي بالمحافظة أو الإقليم

المحافظات الموزعة بها الوظيفة:

أسيوط- الدقهلية- المنوفية

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

المهارات الفنية:

اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول ( أ )، أو قضاء مدة كليه مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبية عمل الوظيفة .

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال مناسب

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة

التقدير:

مقبول

المستندات المطلوبة:

بيان الحالة وظيفية معتمد من شؤون العاملين بالنسبة للعاملين بالجهاز الادارى للدولة وبالنسبة لغيرهم تتضمن التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية وتاريخ ومحل الميلاد والحالة الاجتماعية وتاريخ التعيين والدرجة الحالية وتاريخ الحصول عليها والخبرات النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم وتواريخها وتقارير الكفاية عن السنتان الأخيرتان والدورات التدريبية ( نوعها / مدتها / مكانها ) والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر والتقدير والموقف من الجزاءات والإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية ومحل الإقامة الحالي والسابق بطاقة الرقم القومي وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها، مع تدعيم البيان أو الشهادة بكافة المستندات المؤيدة لذلك .

بيان عن أبرز انجازات المتقدم وإسهاماته في مجال التخصص والقدرة على التجديد والابتكار وإجادة اللغات الأجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الألى وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك

• مقترح تطوير الوظيفة وفقا للنموذج الصادر في شأنه قرار وزير التخطيط والمتابعة للإصلاح الادارى

عدد 6 صور حديثة للمتقدم مقاس 4 * 6

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/22

العدد المطلوب:

3

بيانات الإتصال:

تسلم المستندات باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بديوان وزارة الشباب والرياضة الدور السادس عشر الكائن ب 26 يوليو – سفنكس – المهندسين – يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا على ان تقدم من اصل + 6 صور من المستندات المطوبة .

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14- مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظات شمال سيناء / القليوبية / السويس (المجلس القومي للرياضة) بالمستوى الوظيفي مدير عام

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

وزارة الشباب والرياضة

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

وزارة الشباب والرياضة

وصف الوظيفة:

تختص الوظيفة بالأشراف على اعداد خطط العمل بالمديرية ومتابعة تنفيذها

المحافظات الموزعة بها الوظيفة:

شمال سيناء- القليوبية- السويس

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

المهارات الفنية:

اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول ( أ )، أو قضاء مدة كليه مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبية عمل الوظيفة .

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال مناسب

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة

التقدير:

مقبول

المستندات المطلوبة:

بيان الحالة وظيفية معتمد من شؤون العاملين بالنسبة للعاملين بالجهاز الادارى للدولة وبالنسبة لغيرهم تتضمن التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية وتاريخ ومحل الميلاد والحالة الاجتماعية وتاريخ التعيين والدرجة الحالية وتاريخ الحصول عليها والخبرات النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم وتواريخها وتقارير الكفاية عن السنتان الأخيرتان والدورات التدريبية ( نوعها / مدتها / مكانها ) والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر والتقدير والموقف من الجزاءات والإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية ومحل الإقامة الحالي والسابق بطاقة الرقم القومي وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها، مع تدعيم البيان أو الشهادة بكافة المستندات المؤيدة لذلك

بيان عن أبرز انجازات المتقدم وإسهاماته في مجال التخصص والقدرة على التجديد والابتكار وإجادة اللغات الأجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الألى وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك

• مقترح تطوير الوظيفة وفقا للنموذج الصادر في شأنه قرار وزير التخطيط والمتابعة للإصلاح الادارى

عدد 6 صور حديثة للمتقدم مقاس 4 * 6

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/22

العدد المطلوب:

3

بيانات الإتصال:

تسلم المستندات باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بديوان وزارة الشباب والرياضة الدور السادس عشر الكائن ب 26 يوليو – سفنكس – المهندسين – يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا على ان تقدم من اصل + 6 صور من المستندات المطوبة .

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15- مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظات البحر الأحمر / سوهاج / الشرقية(المجلس القومي للرياضة) بالمستوى الوظيفي العالي

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

وزارة الشباب والرياضة

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

وزارة الشباب والرياضة

وصف الوظيفة:

تختص الوظيفة بالأشراف على اعداد خطط العمل بالمديرية ومتابعة تنفيذها

المحافظات الموزعة بها الوظيفة:

البحر الأحمر- الشرقية- سوهاج

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

المهارات الفنية:

اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة، أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عالى مناسب

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة

التقدير:

مقبول

المستندات المطلوبة:

بيان الحالة وظيفية معتمد من شؤون العاملين بالنسبة للعاملين بالجهاز الادارى للدولة وبالنسبة لغيرهم تتضمن التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية وتاريخ ومحل الميلاد والحالة الاجتماعية وتاريخ التعيين والدرجة الحالية وتاريخ الحصول عليها والخبرات النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم وتواريخها وتقارير الكفاية عن السنتان الأخيرتان والدورات التدريبية ( نوعها / مدتها / مكانها ) والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر والتقدير والموقف من الجزاءات والإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية ومحل الإقامة الحالي والسابق بطاقة الرقم القومي وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها، مع تدعيم البيان أو الشهادة بكافة المستندات المؤيدة لذلك

بيان عن أبرز انجازات المتقدم وإسهاماته في مجال التخصص والقدرة على التجديد والابتكار وإجادة اللغات الأجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الألى وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك

• مقترح تطوير الوظيفة وفقا للنموذج الصادر في شأنه قرار وزير التخطيط والمتابعة للإصلاح الادارى

عدد 6 صور حديثة للمتقدم مقاس 4 * 6

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/22

العدد المطلوب:

3

بيانات الإتصال:

تسلم المستندات باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بديوان وزارة الشباب والرياضة الدور السادس عشر الكائن ب 26 يوليو – سفنكس – المهندسين – يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا على ان تقدم من اصل + 6 صور من المستندات المطوبة .

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