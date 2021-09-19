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إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 300 متر بأرمنت غرب الأقصر

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إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 300 متر بأرمنت غرب الأقصر إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 300 متر بأرمنت غرب الأقصر

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت غرب الأقصر، عن جهودها في التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

وقال العميد عبدالله عاشور رئيس المركز في تصريحات صحفية، الأحد، إنه تم رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية، موضحا بأن المخالفة عبارة عن تعدي بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة 300 متر، بناحية حوض الدلال بالرزيقات قبلي، وتم إزالة التعدي في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله.

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة، وتمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف رئيس قرية الرزيقات ومسئولي التنظيم بالقرية.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

المصرى اليوم

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