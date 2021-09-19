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استقر مسؤولو نادى الزمالك على غلق ملف الصفقات الجديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادى في الوقت الراهن.

وتم غلق ملف الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الصيفي من جانب مجلس الإدارة، حيث اكتف مسؤولو القلعة البيضاء بالتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد وحمدي النقاز ومحمود شبانة.

كشف مصدر أن النادى يرغب في الوقت الحالى في التركيز بمسألة تجديد عقود اللاعبين الـ8 في الفريق وهم أشرف بن شرقي وطارق حامد ومحمد أبوجبل وعبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي ورزاق سيسيه ومحمد أشرف روقا ومحمود عبدالعزيز «زيزو».