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اقترب الزمالك بشكل كبير من التجديد للدولى المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الوصول إلى اتفاق حول بند الشرط الجزائى.

وكان الشرط الجزائى قد أثير لغط حوله خلال الفترة الأخيرة، بسبب رغبة بن شرقي في وضع بند الشرط الجزائى يتيح له الرحيل عن النادى في أي وقت بعد تجديد عقده، ولكن الزمالك يريد تفعيله بعد السنة الأولى من التجديد.

وكشف مصدر مسؤول داخل النادى، أن مجلس الإدارة في طريقه للوصل إلى اتفاق نهائى مع اللاعب يقضى بتجديد عقده كما أن هناك رغبة متبادلة بين الطرفين من أجل حل الأمر والإعلان بشكل رسمي عن التجديد لمدة 3 سنوات مقبلة.