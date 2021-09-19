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كشف مصدر أن النادى أبرم تسوية مع الأكاديمية الكاميرونية التي سبق ووقع لها اللاعب وتم تخفيض الغرامة من 4 ملايين يورو إلى 200 ألف يورو فقط.

وأشار المصدر إلى أن الأزمة التي تواجه الزمالك في الوقت الحالي هي العقوبة الرياضية من جانب الفيفا والخاصة بإيقاف القيد لمدة فترتين، موضحا أن النادى ينتظر رد نهائى من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم خلال الأسبوع الجاري وهناك أمل كبير في حل الأمر وفقًا لمصدر مسؤول داخل القلعة البيضاء.

وأكد المصدر على أن الزمالك حال قبول الاستئناف شكلًا وموضوعًا سيتم رفع الحظر على القائمة والسماح بقيد اللاعبين لحين الحكم بشكل نهائي في القضية والذي سيكون خلال 3 شهور.