أسامة نبيه يقترب من العودة للزمالك بسبب ممدوح عباس

عقد ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك السابق، جلسة مع أسامة نبيه، المدرب العام المستقيل من الفريق الأبيض، على هامش زيارتهم اليوم لأحد المستشفيات الخيرية.

وعلمت «المصري اليوم»، أن بعض لاعبو الزمالك تدخلوا رفقة ممدوح عباس لإنهاء سوء التفاهم مع اللجنة المكلفة بإدارة النادي والساعات القادمة قد تشهد تواجد المدرب العام بمعسكر الفريق ببرج العرب بالإسكندرية.

يُذكر أن أسامة نبيه، تقدم باستقالته من منصبه في نادي الزمالك، في الأيام الماضية، بسبب عدم حصوله على مكافآت الفوز ببطولة الدوري الممتاز.