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يرفض عودة مصطفي محمد

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الزمالك يرفض عودة مصطفي محمد يرفض عودة مصطفي محمد

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رفض مسؤولو نادى ، فكرة عودة مصطفي محمد، لاعب الفريق الكروي الأول المعار إلى صفوف جالاتا سراي التركي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم»، أن الزمالك يرفض عودة اللاعب في الوقت الحالى مشددين على الإلتزام بالعقد المبرم مع النادى التركي، والتى تنتهى اعارته في شهر يونيو من العام المقبل.

وأوضح مصدر داخل النادى، أن مسألة عودة مصطفى محمد لم يتم طرحها على طاولة مجلس الزمالك خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق لم يطلب استعادة اللاعب في الموسم المقبل.

المصرى اليوم

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