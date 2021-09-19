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تلقى فريق الزمالك، صدمة مدوية في أزمة منع قيد اللاعبين لفترتين وذلك على خلفية أزمة حسام أشرف لاعب الفريق.

وعلمت «المصري اليوم»، أن هناك أزمة بسبب قيد الدولى التونسي سيف الدين الجزيري، لقيام الزمالك بشرائه من المقاولون العرب نهائيا واعتباره صفقة جديدة.

وأرسل الزمالك خطاب إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، لكى يستعلم منهم موقف الفريق من قيد الجزيري خاصة وأنه النجم التونسي لعب مع الفريق في الموسم الماضي.

يذكر أن الزمالك ممنوع من قيد الصفقات الجديدة التي أبرمها في الميركاتو الصيفي وهم عمر كمال عبدالواحد ومحمود شبانة وحمدي النقاز.