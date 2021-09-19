الرئيس الجزائري على رأس المشيعين لجنازة بوتفليقة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيّعت الجزائر، الأحد، جثمان الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بمقبرة العالية، بحضور كبار المسؤولين في الدولة على رأسهم الرئيس عبدالمجيد تبون، كبار المسؤولين في الدولة، أعضاء الحكومة وكذا أفراد من عائلة الراحل.

ألقى وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، كلمة تأبينية ذكر فيها المسيرة النضالية لبوتفليقة وأبرز محطات حياته السياسية.

وتوفي الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الذي حكم البلاد 20 سنة من 1999 إلى 2019 ليلة الجمعة، عن عمر ناهز 84 سنة.

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد قرر تنكيس الأعلام لمدة 3 أيام بدءا من أمس وحتى غدا الإثنين .

وفاة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة: رئيس الجمهورية يقر تنكيس العلم لثلاثة أيام