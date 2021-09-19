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انطلاق الرحلات البرية بين ليبيا وتونس

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انطلاق الرحلات البرية بين ليبيا وتونس انطلاق الرحلات البرية بين ليبيا وتونس
أعلنت الشركة العامة للنقل السريع في ليبيا، استئناف تسيير رحلاتها البرية ما بين ليبيا وتونس بعد فتح الحدود البرية بين البلدين. وقالت إدارة الشركة في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، إن فتح باب الحجز ما بين طرابلس وتونس سيكون الثلاثاء، وإن قيمة التذكرة تبلغ 95 دينارًا. وكانت الرئاسة التونسية أعلنت إعادة فتح المعابر والحدود مع ليبيا اعتبارًا من صباح الجمعة بعد غلق متبادل استمر لأسابيع بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بكورونا. وساد توتر بين البلدين إثر قرار تونس التريث في فتح الحدود بسبب الوباء، وقرار ليبيا في وقت سابق بغلقها من جانب واحد في يوليو الماضي للأسباب ذاتها.

الوطن السعودية

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