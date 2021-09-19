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وزير التعليم العالي يرأس اجتماع معهد بحوث البترول.. ويوجه بضرورة إعداد وتأهيل صغار الباحثين (التفاصيل)

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وزير التعليم العالي يرأس اجتماع معهد بحوث البترول.. ويوجه بضرورة إعداد وتأهيل صغار الباحثين (التفاصيل) وزير التعليم العالي يرأس اجتماع معهد بحوث البترول.. ويوجه بضرورة إعداد وتأهيل صغار الباحثين (التفاصيل)

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ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية صباح اليوم الأحد اجتماع مجلس إدارة معهد بحوث البترول، بحضور د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود. ياسر مصطفى مدير المعهد، وذلك بمقر المعهد.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الاستفادة القصوى من الإمكانيات البحثية والمعملية والأجهزة بمعهد بحوث البترول، وإعداد خطة خمسية على مستوى المعهد.

وخلال الاجتماع، شدد «د.عبدالغفار» على ضرورة إعداد وتأهيل صغار الباحثين، وزيادة أعدادهم، وتدريبهم لمواكبة أحدث النظم التكنولوجية، وذلك على مستوى المراكز البحثية، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من المخرجات البحثية في خدمة أهداف المجتمع وخطة التنمية الشاملة.

وأحيط المجلس علمًا بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، تضمنت مركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية بجامعة القاهرة، وشركة الإسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة، وجامعة فاروس بالإسكندرية، وجامعة السويس ممثلة في كلية هندسة البترول والتعدين ونقابة المهندسين وجامعة الأزهر.

كما أحيط المجلس بحصول معامل مركز خدمات الضغط والحجم والحرارة (PVT) على شهادة «ISO/IEC 17025/2017» دوليًا للعام الخامس على التوالي، كما منح المعهد شهادة (2018/ (ISO45001 وهو استحداث لشهادة (OHSAS 18001) للسلامة والصحة المهنية طبقًا للمواصفات العالمية.

وافق المجلس على إنشاء وحدة ذات طابع خاص باسم ضبط الجودة للزيت الخام وماء الحقن وماء التبريد.

كما وافق المجلس على تعيين عدد ١٦ باحث، ومنح ١٤ باحث لقب أستاذ باحث مساعد، ومنح عدد ٨ باحثين لقب أستاذ باحث.

ومن جانبه، استعرض د. ياسر مصطفى مدير المعهد تقدم تصنيفات المعهد في النشر العلمي على مستوى التصنيفات الدولية، حيث أحرز المعهد المركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط في مجال الطاقة، والمركز السابع في مجال الكيمياء، على مستوى الشرق الأوسط، والمركز الثاني على مستوى جمهورية العربية بمجالي الطاقة والكيمياء، وحصل على المرتبة الأولى محليًا، والمرتبة 436 عالميًا بمؤشر تأثير الابتكار.

كما حصل المعهد على العديد من الجوائز منها جائزة «Obada» العالمية لعام 2021 لفئة العلماء الشباب المتميزين والمقدمة من الأكاديمية الأفريقية للعلوم ودار النشر العلمية الأمريكية Natural Sciences.

كما حصل المعهد على ميداليتين (ذهبية وفضية) خلال مشاركة مكتب دعم الإبتكار ونقل التكنولوجيا (TICO) بالمعهد في معرض بيروت الدولى الثانى للإبتكار (BIIS)، والذى نظمته الهيئة العامة الوطنية للعلوم والبحوث.

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