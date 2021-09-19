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تحرير 90 محضرا متنوعا و47 إزالة إدارية في حملة مرافق بمدينة الأقصر

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تحرير 90 محضرا متنوعا و47 إزالة إدارية في حملة مرافق بمدينة الأقصر تحرير 90 محضرا متنوعا و47 إزالة إدارية في حملة مرافق بمدينة الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الأشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وفي إطار ذلك، شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة بمركز ومدينة الاقصر لمتابعة الالتزام بتنفيذ قرارات غلق المحال وفقاً لقرار مجلس الوزراء وذلك تحت اشراف اللواء علاء الطوخى حكمدار الاقصر واللواء محمد الصاوى مساعد مدير أمن الأقصر.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر تضمنت 28 محضر اشغال، 6 محاضر باعة جائلين، بائع متجول، 10 محاضر نظافة عامة، 2 محضر لمقاهي تقدم شيشةوضبط 9 شيشه, 34 محضر مضبوطات متنوعة، 47 إزالات إدارية.

وتمت اعمال الحملة بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر، ورائد على بكري، ورائد محمد عدلي، وضباط المرافق بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر.

المصرى اليوم

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