بمشاركة متطوعين.. محمية وادي الجمال بمرسى علم تحتفل بيوم النظافة العالمي

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احتفل العاملون بمحمية وادي الجمال الطبيعية بمرسى علم جنوب البحر الأحمر باليوم العالمي للنظافة؛ بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي للموارد الطبيعية وتنظيف الشواطئ من المخلفات.

وبحسب بيان، الأحد، تولت وحدة التوعية والإعلام البيئي بمحمية وادي الجمال بمرسي علم بالتنسيق مع عدد من القري السياحية وجمعية السياحة والبيئة وجمعيه ابناء العبابده والسكان المحليين بعمل فعاليات اليوم العالمي للنظافة بعدد من شواطئ المحمية وتم جمع كمية كبيرة من المخلفات ومقذوفات البحر.

وأكد المشاركون على المشاركة المجتمعية في الحفاظ على التنوع البيولوجي للموارد الطبيعية لانه يمثل احد اهم مصادر الدخل القومي واهمية الحفاظ عليه للأجيال القادمه وتعظيم أهميتها في السياحة البيئية كمورد اقتصادي قومي .كما تم عمل محاضرة عن أهمية الثروات الطبيعية بالمحمية سواء في الجانب البحري بما يحتويه من الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر وما لها من أهمية اقتصادية وبيئة غابات اشجار المانجروف والجزر البحرية وارتباطها الوثيق بالسياحة البيئية.

كما أُلقي الضوء على الجانب البري وأهمية النباتات البرية وما لها من أهمية اقتصادية والحيوانات البرية واهميه الحفاظ عليها كمورد اقتصادي والتراكيب الجيولوجية لمحمية وادي الجمال والتراث الثقافي، سواء قديما فيما يخص التراث الروماني والقرية الرومانية والمعبدالموجود بها والتراث الثقافي للسكان المحليين من قبيلة العبابدة والبشارية سكان جنوب البحر الأحمر ولما لهم من موروث ثقافي من عادات وتقاليد لهم.