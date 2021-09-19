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الأردن والعراق يبحثان مكافحة الإرهاب

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الأردن والعراق يبحثان مكافحة الإرهاب الأردن والعراق يبحثان مكافحة الإرهاب
بحث وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، مع نظيره العراقي عثمان الغانمي في العاصمة الأردنية عمان سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف وأمن الحدود، ومكافحة عمليات التهريب والاتجار بالبشر.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، ناقش الجانبان، خلال استقبال الفراية في مبنى الوزارة نظيره العراقي والوفد المرافق له، تبادل المعلومات، وتطوير عمليات التبادل التجاري عبر معبر الكرامة الحدودي «طريبيل» والاستثمار، وتنشيط الحركة السياحية، وتسهيل إجراءات الإقامة ومنح التأشيرات، إضافة إلى بعض الأمور المتعلقة بالطلبة والجالية العراقية في عمان.

وأكد وزير الداخلية الأردني أن العلاقات الأردنية العراقية تجاوزت العلاقات البينية القائمة بين الدول، إلى آفاق أكثر تقدما وانفتاحا وتطورا على المستويين الرسمي والشعبي.


الوطن السعودية

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