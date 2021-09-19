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الفيصل يرأس اجتماعا للمركز الوطني لإدارة النفايات

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الفيصل يرأس اجتماعا للمركز الوطني لإدارة النفايات الفيصل يرأس اجتماعا للمركز الوطني لإدارة النفايات
رأس مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة أمس، اجتماعا تخلله استعراض دور المركز الوطني لإدارة النفايات، بحضور أمناء العاصمة المقدسة ومحافظة جدة، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنفايات، الدكتور عبد الله السباعي.

واطلع أمير مكة على دور المركز والخطط الإستراتيجية الشاملة لإدارة النفايات، الهادفة لتحقيق أعلى المستويات في إدارة الموارد الطبيعية غير المتجددة واستدامتها، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المصادر المتجددة والمحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية عبر حزمة من الأعمال التأسيسية المهمة بقطاع البيئة، التي منها اعتماد الإستراتيجية الوطنية للبيئة، ونظام البيئة، ونظام الأرصاد، ونظام إدارة النفايات، وإطلاق المراكز الوطنية للبيئة.

ويُسهم المركز الوطني لإدارة النفايات في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحفيز الاستثمار في القطاع، بما يكفل حماية البيئة وتعزيز الصحة العامة، فيما يعمل المركز على إعداد لائحة تنفيذية وضوابط وأدلة استرشادية لنظام إدارة النفايات.

من جهته، قدم الرئيس التنفيذي للشركة الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" المهندس زياد الشيحة، خطط الشركة الاستثمارية ومشاركة القطاع الخاص في تلك الخطط، يإستثمارات تقدر من 12 الي 14 مليار في منطقة مكة المكرمة على مدى 15 عاما، لتحقيق معدل استبعاد عن المرادم بنحو 94 % بما يحقق استدامة بيئية واقتصادية واجتماعية ومشاركة القطاع الخاص في تلك الخطط.

وأشار إلى أنه لتفعيل المسار الاستثماري لقطاع ادارة النفايات فقد صدر الأمر السامي الكريم بتأسيس الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والتي تعد الذراع الاستثماري للصندوق في قطاع إدارة النفايات، وأشار الى تعزيز التعاون والشراكات بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في قطاع إدارة النفايات.


الوطن السعودية

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