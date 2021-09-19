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تعليم القليوبية: حصر احتياجات المدارس استعدادا لبدء العام الدراسي

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تعليم القليوبية: حصر احتياجات المدارس استعدادا لبدء العام الدراسي تعليم القليوبية: حصر احتياجات المدارس استعدادا لبدء العام الدراسي

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عقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا حضره مسؤولي التعليم والتنسيق الإبتدائي بالإدارات التعليمية لمناقشة الاستعدادات للفصل الدراسي الاول والالتزام بتطبيق لائحة الإنضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزارة رقم ٢٨٧ لسنة ٢٠١٦ فيما يخص الطلاب المخالفين للزى المدرسي وعدم إتخاذ اية قرارات أخرى حيالهم بخلاف المنصوص عليها بالائحة.

ونبه وكيل وزارة التعليم بحظر تحصيل اية مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور تحت أي مسمي ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية مؤكدا على ضرورة حصر احتياجات المدارس من ديسكات وسبورات بيضاء.

كما شدد على ارتداء الكمامات لجميع العاملين بالمدرسة وتطهير وتعقيم المدارس بصفة مستمرة منعا لانتشار الأمراض والاوبئة وتجهيز المدارس والمعامل والملاعب لخدمة الطلاب والعملية التعليمية.

المصرى اليوم

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