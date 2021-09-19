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رئيس بيلا: توصيل الغاز لأهالي شارع الثورة 2

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رئيس بيلا: توصيل الغاز لأهالي شارع الثورة 2 رئيس بيلا: توصيل الغاز لأهالي شارع الثورة 2

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أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، توصيل الغاز لأهالي شارع الثورة 2 لخدمة ألف عميل.

قال رئيس مدينة بيلا، في بيان الأحد، إنه تم استخراج التصاريح اللازمة من هيئة السكة الحديد لبدء أعمال الحفر لتوصيل الخطوط الرئيسية والوصلات الفرعية للغاز الطبيعى لشارع الثورة 2، ويبدأ بمزلقان الطيارة وصولًا إلى مزلقان هندسة الري، وذلك لخدمة 1000 عميل، مؤكدًا استمرار الشركة في أعمال الحفر حتى الانتهاء من توصيل الغاز لكل المواطنين بكافة قطاعات المدينة.

وأكد ساطور حرص محافظ كفر الشيخ على الالتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتأكيداته بشأن أعتبار مشروع توصيل الغاز الطبيعى داخل جميع محافظات الجمهورية وتوابعها والإسراع في إنهاء إجراءات توصيل الخدمة للمواطنيين.

المصرى اليوم

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