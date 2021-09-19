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«عمداء كفر الشيخ» يشدد على انتهاء تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب قبل بدء الدراسة

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«عمداء كفر الشيخ» يشدد على انتهاء تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب قبل بدء الدراسة «عمداء كفر الشيخ» يشدد على انتهاء تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب قبل بدء الدراسة

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عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، الأحد، اجتماعه الشهري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس.

وناقش رئيس الجامعة مع عمداء الكليات متابعة الحملة القومية لتطعيم منتسبي الجامعة والتأكيد على الانتهاء من تطعيم جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب قبل بدء العام الدراسي.

كما أكد رئيس الجامعة الانتهاء من إعداد الخطط الدراسية والجداول الدراسية بالطريقة التقليدية في جميع الكليات ووضع خطة وجداول دراسية احتياطية بنظام التعليم الهجين والالتزام بالكتاب الإلكتروني.

وأكد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ الالتزام الكامل بالقرار الوزاري الخاص بقواعد التحويلات للطلاب، والتأكيد على قبول التحويلات للبرامج الجديدة والمميزة وشعب اللغات داخل القطاعات فقط ولا يجوز التحويل من قطاع إلى قطاع آخر.

ووجه رئيس الجامعة بالانتهاء من أعمال الصيانة والاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي وانتظام حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بكل كليات الجامعة ووحداتها.

كما ناقش مجلس العمداء تشجيع جهود رقمنه الخدمات الجامعية ومتابعة جهود ضمان الجودة بالكليات ومتابعة جهود رفع التصنيف الدولي للجامعة ومتابعة تحديث مواقع الكليات وتشجيع البحث العلمي التطبيقي.

وأكد رئيس الجامعة ضرورة ترشيد الانفاق العام والحفاظ على موارد الجامعة وتعظيم الاستفادة من الامكانيات المتاحة في كافة القطاعات.

وتابع المجلس المشاركة في مبادرة «حياة كريمة»والاهتمام بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما وجه دسوقي بوضع خطط للأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجديد تتضمن توجيهات الدولة في بناء الإنسان المصري ورفع الوعي لدى الطلاب بقضايا المجتمع ومخاطر حروب الجيل الرابع والخامس وجهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، ومتابعة تنفيذ تقارير لجان السلامة والصحة المهنية، ومتابعة تنفيذ تقارير لجان الأزمات والكوارث، واستيفاء الملاحظات.

المصرى اليوم

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