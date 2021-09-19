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أسماء المستوفين لشروط التوظيف بشركة مياه البحر الأحمر

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أسماء المستوفين لشروط التوظيف بشركة مياه البحر الأحمر أسماء المستوفين لشروط التوظيف بشركة مياه البحر الأحمر

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، الأحد، أسماء المستوفين لشروط الإعلان رقم 2 لعام 2020 لوظائف (مهندس تشغيل صرف صحي- مهندس صيانة كهربائية- مهندس صيانة ميكانيكية- مهندس مشروعات).

وأشارت الشركة إلى أنه من المقرر إجراء الاختبارات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة بمقر الجامعة الجديدة، الأحد المقبل، مشددة على الالتزام بالحضور في موعد الاختبار المحدد لكل وظيفة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التواجد في غير المواعيد المحددة لكل وظيفة.

وتنشر "المصري اليوم" أسماء المستوفين للشروط.

المصرى اليوم

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