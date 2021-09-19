رفع 45 طن مخلفات فى حملة نظافة بشوارع إسنا جنوب الأقصر

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة اليوم استهدفت شوارع المدينة.

خلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع 45 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة بمنطقة احمد عرابي وشارع النزهة والطريق الغربي من كوبري موقف الاقاليم حتى منطقة القرية مرورا بنجع الطوايع، كما انه جاري اعمال النظافة على جانبي ترعة الرمادى وذلك بجانب تفريغ الحاويات.

في السياق ذاته تم تمشيط شارع البحر القديم وتفريغ الحاويات وكنس ورفع الأتربة من جانبي الطريق وأسفل البلدورات، وشارك في الحملة صباح منصور نائب رئيس المركز وفتحى حافظ مسؤول قسم النظافة وفؤاد سالم مدير الحملة.